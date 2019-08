Fonte : Blastingnews

(Di sabato 17 agosto 2019) Erano vestiti da turisti, come quelli che la mattina di Ferragosto partivano in migliaia dallaferroviaria principale di. Invece, i due arrestati, due cittadini rumeni di 41 e 39 anni, sono stati individuati mentre smontavano uno skimmer: un dispositivo che abbinato a una microcamera, installata all'interno di una placca rossa forata, veniva utilizzato dai due pregiudicati per clonare ledi pagamento utilizzate per acquistare i biglietti ferroviari tramite le macchinette automatiche. Trenitalia, però, ha precisato che lo skimmer era stato individuato tempestivamente e, che in accordo con le Forze dell'ordine che prestano servizio in, avevano disattivato la possibilità di acquistare i biglietti del treno tramitedi pagamento, tutto questo per tutelare la sicurezza dei viaggiatori, dando la possibilità alla Polfer di appostarsi dei pressi ...

repubblica : Milano, presi i clonatori di carte di credito della stazione Centrale: centinaia di pin rubati alle biglietterie au… - PaoloDS2000 : Milano, presi i clonatori di carte di credito della stazione Centrale: tentato furto di centinaia d… - egopor : RT @lucabattanta: Milano, presi i clonatori di carte di credito della stazione Centrale: centinaia di pin rubati alle biglietterie automati… -