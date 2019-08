In Iran hanno arrestato le donne che si erano travestite da uomini per entrare allo stadio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2019) Sono state individuate, interrogate, arrestate e condotte nella nota prigione di Qarchak, situata nel deserto a est di Teheran, le seiattiviste che si’ da uomo per poternelloAzadi della capitaleiana nell’aprile 2018. Fra di loro ci sono l’attivista per i diritti umani Zahra Khoshnavaz, che si batte proprio per l’abolizione di questo divieto, e la fotogiornalista Forough Alaei. Human Rights Watch ha chiesto oggi al governoiano di rilasciarle. L’ad oggi è l’unico Paese al mondo che vieta l’ingresso dellenegli stadi sportivi. Malgrado a volte qualcuna venga fatta, come accaduto lo scorso anno il 20 giugno durante seconda partita per il ‘Team Melli’ ai Mondiali Fifa di Russia 2018 (partita vista sul maxischermo), la situazione a me pare tale e quale a quella di sempre. ENGLISH FOLLOWS – LE FRANÇAIS ...

