Gita alla Grotta di Sann Franco d’Assergi | sul Gran Sasso d’Italia

Fonte : laprimapagina

(Di sabato 17 agosto 2019) L’AQUILA – Nel quadro dei festeggiamenti dell’Assunta, tre giorni dopo l’immancabileall’Acqua di San, il 16 agosto 2019

klaatu29 : @la_stordita Che sfiga ??. Al Bicerin ho legato un ricordo splendido: gita a Torino che si conclude il 18/05/2008, c… - MonicaRossoNera : Ieri gita ad Urbino.. A casa di Raffaello.. Io, che a Raffaello, non lo potevo tollerare al Liceo e mi è stato pure… - odilelly : RT @AvantiLaura: Helma: l'insegnante che ha portato l'alunna disabile in spalla per farla partecipare alla gita scolastica - -