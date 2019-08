Trapani | ufficiale | arriva Del Prete | le sue prime parole da calciatore granata

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) Perfezionato l’ingaggio del difensore Lorenzo Del, cheala titolo definitivo con un contratto biennale. Nato a Roma il 12 gennaio 1986, Lorenzo Delpuò vantare 241 presenze in Serie B, categoria nella quale ha anche segnato 9 gol. La sua carriera inizia nel Monterotondo in Serie D, squadra dalla quale viene acquisito dalla Juventus. Il suo esordio tra i professionisti in Serie C1col Pizzighettone nella stagione 2006/2007. Passa quindi al Lanciano e, nella stagione 2008/2009 al Siena in Serie A (5 presenze). Nella stagione successiva indossa la maglia del Frosinone in serie B. Poi Pescara in C, Nocerina in B e nella stagione 2012/13 approda al Novara. A gennaio 2013 va al Crotone, rimanendovi anche nella stagione 2013/2014. Passa poi al Perugia, una parentesi (gennaio 2015) al Catania ed il ritorno al Perugia, squadra in cui milita dal 2015 al 2018, ...

