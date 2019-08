Mutuo a tasso negativo | cos’è | come funziona e dove si può aprire

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 16 agosto 2019)si può, chi ne ha sentito parlare? Probabilmente nessuno, a patto di non aver letto qualcosina negli ultimi giorni in giro per la rete. In effetti, accendere unsarebbe un sogno per tutti i potenziali acquirenti di una casa, perché significherebbe restituire alla banca meno di quanto prestato. Eppure in un Paese europeo sta succedendo proprio questo: lo scopo è quello di reagire alla crisi del mercato immobiliare, ma aldilà dei pensieri positivi c’è anche il timore di una nuova crisi in arrivo.si puòIl Paese europeo sopraccitato è la Danimarca, che si trova in Europa, ma non nell’Eurozona e rimane dunque libero dei vincoli bancari della BCE. Qui la terza banca più grande del Paese (Jyske Bank) ha deciso di proporre ai propri clienti ...

errani_luca : @orchideaisalone Ti hanno approvato il mutuo a tasso zero! - matteo_porri : Combatte l'inflazione, mutuo a tasso agevolato È ottimo anche per lo sporco incrostato Ma chi ci salverà? Dai banch… - Bossina8 : @CieloItalia @432wps @LuMan_ @panorama_it Beh ... però un bel mutuo a tasso negativo ?? quasi, quasi ... -