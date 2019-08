Clima | ecco le “warming stripes” | le immagini che dimostrano la vera entità del

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) I cambiamentitici sono una complessa questione globale, che richiede una comunicazione semplice sui suoi effetti a scala locale. Il riscaldamento globale provoca un’ampia gamma di effettitici, sia locali che globali. Stanno già aumentando la frequenza e l’intensità degli eventi meteo estremi, i danni per la salute, la pressione sulle risorse idriche e alimentari, il cambiamento delle stagioni e degli ecosistemi, i livelli del mare, i danni alle infrastrutture e alle economie e le minacce al nostro modo di vivere. Ridurre questi pericoli potrebbe essere la più grande sfida della nostra epoca. Esistono delle soluzioni di mitigazione, dall’energia rinnovabile ad agricoltura e trasporti più puliti. Ma anche parlare dei cambiamentitici può aiutare. I grafici presenti in questo articolo mostrano come abbiamo assistito al cambiamento delle temperature nel mondo nel corso ...

