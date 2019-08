Versilia | tutto pronto per il “Premio Fabrizio Frizzi”

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 15 agosto 2019) Si avvicina sempre di più la serata solidale 'Ciao Fabri' dedicata aFrizzi che si svolgerà il 25 agosto all'Arena delladi Cinquale il cui ricavato verrà devoluto alla 'Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro Onlus di Candiolo'. Il PremioFrizzi per lo Sport è stato assegnato a Giancarlo Antognoni, grande campione della Fiorentina negli anni 80 ancora oggi amatissimo dai tifosi come capitano storico di quella squadra. Con 341 presenze in serie A è ancora il giocatore con il maggior numero di partite giocate nella Fiorentina.Campione del Mondo in Spagna nel 1982 oggi è dirigente della squadra toscana al fianco del nuovo presidente Commisso. I PremiFrizzi saranno assegnati, tra l'altro, dalla Giuria presieduta dallo storico capostruttura di Rai Uno Mario Maffucci a Valeria Solarino (Cinema), Franco Di Mare (Tv), Mirkoeilcane (Musica), Edy ...

