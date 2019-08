Conte passa al contrattacco | Caro Salvini | ora rendo tutto pubblico io

Conte in Senato il 20 agosto - passa linea M5S-Pd. Salvini : «Taglio parlamentari - poi voto» : Al voto il calendario della crisi approvato ieri a maggioranza dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.?L’intervento di Salvini accolto da fischi e proteste: «Renzi è disperato, ha coscienza sporca e terrore degli elettori», ha detto il ministro dell’Interno

Dal Conte bis a Fico passando per Cottarelli : parte il toto-premier : La crisi politica innescata da Matteo Salvini (che chiede di tornare immediatamente a votare) non ha ancora assunto contorni definiti. Molteplici le ipotesi e le formule che si rincorrono (governo di scopo? elettorale? istituzionale?) ed è già partito il toto-nomi su chi potrebbe essere il prossimo presidente del Consiglio. Ecco quattro ipotesi

Governo : Salvini - 'Conte? Non guardo al passato' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Non guardo al passato...". Così Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti che a Taormina gli hanno chiesto se si aspettava dal premier un altro atteggiamento. "Stiamo lavorando per il Governo del futuro, l'Italia ha bisogno di un Governo stabile e serio. Co

Senato - senza le opposizioni la sfiducia a Conte di Salvini non passa : Che tipo di voto sarà quello sul governo Conte al Senato? E cosa faranno i partiti nelle diverse opzioni? E' quello che sarà deciso lunedì, nelle diverse riunioni già convocate. Alle 10.30 Luigi Di Maio riunirà l'assemblea congiunta dei gruppi; alle 15 ci sarà l'assemblea del gruppo Pd a Palazzo Madama; alle 16 la conferenza dei capigruppo del Senato e alle 18 Matteo Salvini parlerà ai parlamentari leghisti. La prima cosa da stabilire sarà, ...

Tav - maggioranza si spacca. No a mozione M5S - passa quella Pd. Salvini - colloquio a palazzo Chigi con Conte : La maggioranza si spacca al Senato sul voto delle mozioni sulla Tav. La mozione targata M5S contraria alla Torino-Lione è stata bocciata dal con 181 no, mentre i voti favorevoli sono...

Tav - maggioranza si spacca in Senato. No a mozione M5S - passa quella Pd. Zingaretti : Conte vada al Quirinale : La maggioranza si spacca al Senato sul voto delle mozioni sulla Tav. La mozione targata M5S contraria alla Torino-Lione è stata bocciata dal Senato con 181 no, mentre i voti favorevoli...

L’uomo del giorno – Antonio Conte : grinta - personalità e mentalità vincente. E il passaggio all’Inter… : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Antonio Conte, ex calciatore ed attuale allenatore dell’Inter che compie 50 anni. Molto discusso proprio il suo approdo in nerazzurro quest’estate, dopo una vita alla Juventus, rivale storica, tra campo e panchina. Il grande passo in bianconero avviene nel 1991, dopo ben sette anni nella sua città, Lecce, in cui esordisce neanche 17enne ma ...

Matteo Salvini gongola : "Una giornata di festa". Passa con la ruspa su M5S e Conte : È stata “una giornata di festa”. Si può riassumere così lo stato d’animo di Matteo Salvini all’indomani dell’informativa di Giuseppe Conte in Senato sul caso dei presunti fondi russi alla Lega. In un’intervista al Sole 24 Ore il vice premier leghista festeggia i “Sì incoraggianti” che sono arrivati sulle infrastrutture, come il via libera alla Torino Lione.Salvini usa ...