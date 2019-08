Samsung Galaxy A50 riceve le patch di sicurezza di luglio | Huawei Mate 20 X 5G un

La patch del mese sui Samsung Galaxy S10 : XXS3ASH1 di agosto 2019 : Proprio come già successo ai Samsung Galaxy S9, Note 9 e Note 8, ecco arrivare anche a bordo dei Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e il nuovo aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto 2019, pronta a fare capolino a ridosso degli attuali top di gamma, solo di recente affiancati dai nuovi Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus. La distribuzione sembra essere partita nel Vecchio Continente, con le prime segnalazioni arrivate anche nel ...

Aggiornate i vostri Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10e - ecco le patch di sicurezza di agosto 2019 : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus e Galaxy S10e stanno ricevendo l'aggiornamento che introduce le patch di sicurezza di agosto 2019. L'articolo Aggiornate i vostri Samsung Galaxy S10, S10 Plus e S10e, ecco le patch di sicurezza di agosto 2019 proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 16 disponibile anche per Samsung Galaxy S10 - Galaxy S10+ e Galaxy S10e : LineageOS 16 basata su Android 9 Pie arriva anche per la serie Samsung Galaxy S10, per il momento in beta: scopriamo cosa va e cosa non va e come installarla. L'articolo LineageOS 16 disponibile anche per Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e proviene da TuttoAndroid.

I Samsung Galaxy Note 10 non supportano Gear VR né Daydream VR : I Samsung Galaxy Note 10 sono tra gli smartphone più completi che potete acquistare oggi, ma ciò non significa che non abbiano delle mancanze L'articolo I Samsung Galaxy Note 10 non supportano Gear VR né Daydream VR proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 avrà una nuova funzione di Bixby e PlayGalaxy Link - ma qualche mancanza nella confezione : Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ accolgono una nuova funzionalità di Bixby per il parcheggio e si preparano all'arrivo di PlayGalaxy Link, ma purtroppo all'interno della confezione di vendita ci sarà qualche mancanza. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 avrà una nuova funzione di Bixby e PlayGalaxy Link, ma qualche mancanza nella confezione proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A30s - A50s - A90 5G e M10s confermati dalle certificazioni : certificazioni presso la Wi-Fi Alliance e il Bluetooth SIG, oltre a qualche passaggio da Geekbench ci portano conferme su Samsung Galaxy A30s, Galaxy A50s, Galaxy A90 5G e Galaxy M10s. L'articolo Samsung Galaxy A30s, A50s, A90 5G e M10s confermati dalle certificazioni proviene da TuttoAndroid.

Il caricabatterie da 25 W carica Samsung Galaxy Note 10+ al 100% in circa un’ora : Samsung Galaxy Note 10+ con l'alimentatore incluso da 25 W si ricarica da 0 a 100 percento in circa un'ora ed è più veloce dei concorrenti. L'articolo Il caricabatterie da 25 W carica Samsung Galaxy Note 10+ al 100% in circa un’ora proviene da TuttoAndroid.

Sui Samsung Galaxy S9 arriva la patch di agosto : fotocamera ancora migliorata : L'aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto 2019 raggiunge anche i Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, esattamente come già successo con i Galaxy Note 8 e Note 9. Come riportato da SamMobile, non si tratta ancora del rilascio italiano, cui comunque non dovrebbe mancare molto, bensì della distribuzione tedesca, che dà il via al roll-out europeo. Le release G960FXXU6CSGD e G965FXXU6CSGD migliorano la fotocamera dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ...

Samsung Galaxy Note 10 utilizza il file system F2FS e non l’EXT4 : qual è la differenza? : La serie Galaxy Note 10 cambia marcia e adotta il file system F2FS al posto dello storico EXT4 in coppia con lo storage UFS 3.0. Vediamo alcuni dei vantaggi e ciò che gli utenti Samsung possono aspettarsi in futuro. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 utilizza il file system F2FS e non l’EXT4: qual è la differenza? proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10+ pigliatutto : migliori fotocamere e miglior display per DxOMark e DisplayMate : Samsung Galaxy Note 10+ e Note 10+ 5G si prendono la vetta della classifica di DxOMark e di displayMate: i nuovi phablet, secondo le loro analisi, ha il miglior comparto fotografico e il miglior display in circolazione. L'articolo Samsung Galaxy Note 10+ pigliatutto: migliori fotocamere e miglior display per DxOMark e displayMate proviene da TuttoAndroid.

Ecco le novità per Huawei P30 Lite - MediaPad T5 - HONOR 20 Pro - Samsung Galaxy A70 e Galaxy J3 (2017) con i nuovi aggiornamenti : Huawei P30 Lite, MediaPad T5, HONOR 20 Pro, Samsung Galaxy A70 e Galaxy J3 (2017) si aggiornano ancora: nuove patch di sicurezza e non solo L'articolo Ecco le novità per Huawei P30 Lite, MediaPad T5, HONOR 20 Pro, Samsung Galaxy A70 e Galaxy J3 (2017) con i nuovi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Le memorie UFS 3.0 di Samsung Galaxy Note 10 danno la paga a quelle di OnePlus 7 Pro e di Galaxy Fold : Potrebbe essere questo uno degli elementi che sottrarranno quote di mercato a OnePlus 7 Pro, in attesa che Galaxy Fold arrivi anche lui sul mercato? L'articolo Le memorie UFS 3.0 di Samsung Galaxy Note 10 danno la paga a quelle di OnePlus 7 Pro e di Galaxy Fold proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ si aggiornano : ecco le patch di sicurezza di agosto 2019 : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software che introduce le patch di sicurezza relative ad agosto 2019. L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ si aggiornano: ecco le patch di sicurezza di agosto 2019 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A10s è ufficiale e si inserisce nell’affollatissima fascia entry level : Nel comunicato l'azienda parla di Galaxy A10s come focalizzato su "potenza unita a funzionalità in grado di tenere il passo della nuova era" L'articolo Samsung Galaxy A10s è ufficiale e si inserisce nell’affollatissima fascia entry level proviene da TuttoAndroid.