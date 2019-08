GF 16 | Gennaro contro Francesca | ' Aggressioni | parolacce e tradimenti'

Gennaro Lillio furioso contro alcune testate giornalistiche : “Basta - da ora in poi…” : Gennaro Lillio attuale fidanzato di Francesca De Andrè è furioso contro alcune testate giornalistiche Gennaro Lillio ha appena comunicato sul suo profilo Instagram che da oggi in poi sarà lui a comunicare qualsiasi cosa che lo riguardi e non utilizzerà più i giornali per aggiornare i suoi fedeli sostenitori. Il motivo? Il nuovo fidanzato di Francesca De … Continue reading Gennaro Lillio furioso contro alcune testate giornalistiche: ...

La madre di Gennaro si scaglia contro Francesca de Andrè : Pare che la madre di Francesca de Andrè non abbia accettato la relazione della figlia con il fidanzato Gennaro Lillo. I gossip dell’ultimo periodo avevano ragione: la famiglia di Gennaro Lillio non approva Francesca De André. O meglio, come spiegato dal modello napoletano, non sono stati approvati i comportamenti che la figlia di Cristiano De André ha avuto nella Casa del Grande Fratello Vip. \\Comportamenti, come ricorderete, ...

La madre di Gennaro contro Francesca De André : “Ci è rimasta male” : Francesca De André news: la madre di Gennaro Lillio non ha approvato I gossip dell’ultimo periodo avevano ragione: la famiglia di Gennaro Lillio non approva Francesca De André. O meglio, come spiegato dal modello napoletano, non sono stati approvati i comportamenti che la figlia di Cristiano De André ha avuto nella Casa del Grande Fratello […] L'articolo La madre di Gennaro contro Francesca De André: “Ci è rimasta male” ...

Cristian Imparato contro Gennaro Lillio : “Sei un calcolatore nato” : Gennaro Lillio è un calcolatore? Il nuovo attacco di Cristian Imparato Che Cristian Imparato non sia un fan di Gennaro Lillio è un dato di fatto. Fin dalla sua uscita dalla Casa, il cantante non si è mai risparmiato sul bel modello partenopeo. Durante le scorse ore Cristian, forse in risposta a un’affermazione fatta del fidanzato di Francesca De André dove rivela di non capire come mai ce l’abbia così tanto con lui, ha dichiarato ...

Cristian Imparato contro Gennaro e Francesca? “Cosa non si fa per…” : Gennaro Lillio e Francesca De André: Cristian Imparato lancia una frecciatina? Che Gennaro Lillio non abbia mai fatto colpo su Cristian Imparato non è ormai un mistero. In più di un’occasione, il cantante del Grande Fratello ha manifestato di non apprezzare più di tanto il nuovo fidanzato di Francesca De André, definendolo come una persona ambigua e interessata soltanto alla visibilità che questa relazione può dare e non realmente ...

Francesca De André contro l'ex fidanzato Giorgio : "Con lui solo indifferenza. Ora c'è Gennaro Lillio" : Francesca De André è tornata a parlare, seppur indirettamente durante il gioco Obbligo o Verità del Grande Fratello, del suo ex fidanzato Giorgio. "Qual è – gli hanno chiesto – la miglior vendetta per un ex che ci ha fatto soffrire?". "Ragazzi – ha risposto - direi l'indifferenza? Se si chiama ex u