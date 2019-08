Calciomercato Inter – La Roma blinda Dzeko | via solo per Icardi! E il tempo stringe…

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Si complica l’affare: lanon ha intenzione di cedere il suo giocatore per un’offerta che comprendasoldi. Il bosniaco vestirà di nerazzurroin cambio di Icardi Edinall’sembrava una formalià. Il bosniaco aveva mostrato la volontà di trasferirsi, laaveva dato l’ok e l’aveva trovato subito l’accordo su stipendio e cartellino del giocatore. I 20 milioni richiesti dallaperò sono sembrati sempre un po’ eccessivi, particolarmente in relazione agli 80 da spendere (poi effettivamente spesi) per Lukaku. I nerazzurri hanno cercato di limare il prezzo, hanno provato a vendere Icardi, hanno preso. O forse hanno perso, anche troppo. Lainfatti, secondo quanto si legge sulla ‘Rosea’, si sarebbe convinta di non poter trovare un rimpiazzo di livello in pochi giorni. Dunque i giallorossi non accetteranno più offerte ...

