Alla scoperta di Vigil | The Longest Night | un Bloodborne in 2D in arrivo su PC e console

Estate : 6 italiani su 10 si dedicheranno Alla riscoperta del piacere della colazione : Una vita frenetica caratterizzata da ritmi estenuanti, tra impegni lavorativi improrogabili e routine quotidiana, l’obbligo di rimanere costantemente reperibili ed iperconnessi. Oltre il 70% degli italiani riconosce in questi elementi le cause di una vita insoddisfacente, andando ad identificare l’Estate come un’occasione per recuperare il tempo perduto (53%), potersi quindi dedicare ad attività accantonate a causa della quotidianità. La ...

Commessa viene scoperta mentre ruba denaro dAlla casa - il titolare invece di licenziarla decide di aumentarle lo stipendio : Un fatto incredibile accaduto in un ipermercato italiano. Il titolare dell’esercizio commerciale aveva capito che c’era qualcosa che non andava nella sua attività. In particolare, i riscontri serali, facevano sempre più evidenziare che c’erano continui ammanchi nella casse. Il titolare del negozio ha deciso allora di affidarsi a un investigatore privato che prima ha suggerito di installare delle telecamere nascoste nel supermercato poi ha ...

Astro Ring - Alla scoperta dei pianeti e dell’universo : nei boschi della Tofana un percorso didattico-naturalistico ideale per tutta la famiglia : Le vacanze in famiglia sono un momento per recuperare energie insieme e per condividere nuove esperienze per un ritorno alla vita quotidiana rigenerato e arricchito. Meglio ancora se lo si può fare immersi nella natura. L’Astro Ring e l’Osservatorio Astronomico di Col Druscié in Tofana sono la meta ideale per passeggiare in spensieratezza nei boschi e scoprire assieme il fascino dei pianeti e dell’universo. È questa una delle speciali proposte ...

David Beckham in bici Alla scoperta della Puglia : la vacanza è in famiglia : David Beckham e famiglia in vacanza in Puglia. Una passeggiata in bicicletta, la cena in famiglia con tanto di scarpetta e il relax regalato dal panorama di Savelletri. David Beckham e la moglie, l’ex Spice Girls Victoria, sono in Puglia insieme ai quattro figli – Broklyn, Romeo, Harper e Cruz – per una vacanza ristoratrice nel resort di lusso Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi. L’ex calciatore di Manchester United, ...

A Napoli i papirologi da tutto il mondo Alla scoperta dei testi antichi di Ercolano : Il 6 e il 7 agosto alla Biblioteca Nazionale di Napoli i papirologi più importanti del mondo per due giornate di studio all’Officina dei Papiri Ercolanesi per ammirare i famosi rotoli carbonizzati ritrovati nella Villa dei Pisoni, ad Ercolano, che conservano importanti testi di autori della cultura classica, da Epicuro a Filodemo di Gadara, passando per Lucio Anneo Seneca.Continua a leggere

Lamborghini Avventura 2019 : Alla scoperta delle Isole Lofoten a bordo di Huracán EVO : Dopo Andalusia, Transilvania, fiordi norvegesi e Islanda, è stata scelta nuovamente la Norvegia e le Isole Lofoten, come...

Museo Archeologico di Reggio Calabria e Planetarium Pythagoras insieme ‘Alla scoperta’ delle onde gravitazionali : Il Planetarium Pythagoras torna sul terrazzo panoramico del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in occasione delle aperture serali dell’Ente. Giovedì 1 agosto alle ore 21.00, infatti, Mary Tringali, astrofisica, terrà una conferenza dal titolo: “onde gravitazionali: cosa sono, esattamente, questi segnali, e perché sono tanto importanti da valere un Nobel? Come si rilevano, e che cosa possono aiutarci a scoprire queste ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : altimetria e percorso. Alla scoperta del tracciato nello Yorkshire : I Mondiali 2019 di Ciclismo si svolgeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna) e i riflettori saranno puntati sulla gara in linea maschile, che andrà in scena domenica 29 settembre e chiuderà la rassegna iridata. Il percorso, a differenza di quello dello scorso anno a Innsbruck, è privo di grandi salite, ma è comunque impegnativo, vista la presenza di diversi strappi. Sulla carta questo tracciato si addice a corridori da classiche, quindi resistenti ...

Alla scoperta della QuakeCon 2019 : Il QuakeCon 2019 prende il via oggi, e per iniziare al meglio cosa c'è di meglio di DOOM Eternal?Dopo il keynote di oggi, ci sarà spazio per un panel incentrato interamente su DOOM e su quanto sia effettivamente influente questo franchise. Per chi non vede l'ora di mettere le mani su DOOM Eternal, potremo vedere un video gameplay sabato 27 luglio. Questo fine settimana invece avremo i panel di TES Online e Fallout 76. Leggi altro...

A Rainbow MagicLand arriva la “Cosmo Academy” - per andare Alla scoperta dello spazio divertendosi : Rainbow MagicLand, la Capitale del divertimento, ha deciso di puntare dritto al cielo e portare in orbita il divertimento del Parco più grande del Centro – Sud Italia. Tutto questo sarà possibile attraverso “Cosmo Academy”, un progetto a dir poco “stellare”. L’idea di questa nuova area, sarà realizzata grazie a un’importante collaborazione tra pubblico e privato, e vede scendere in campo: Rainbow MagicLand, il genio creativo di Isia Roma ...

Tumore del seno e sintomi : mai sottovalutare 5 campanelli d’Allarme - scoperta italiana apre la strada a terapie mirate : I tessuti del nostro corpo sono in grado di passare da uno stato più solido a uno più fluido e viceversa, un po’ come può accadere alla sabbia contenuta in una clessidra, che può scorrere liberamente oppure bloccarsi e formare un tappo solido, per riprendere poi a fluire in seguito ad una azione esterna. Tale abilità è funzionale, ad esempio, alla riparazione delle ferite e all’allungamento del corpo durante la crescita. La capacità di passare ...

VIDEO Ciclismo - Test Event Tokyo 2020 : Alla scoperta del percorso olimpico con Davide Cassani e la Nazionale italiana : Il risultato questa volta è la cosa che conta di meno. La Nazionale italiana di Ciclismo ha dominato in lungo e in largo il Test Event su strada in chiave Tokyo 2020: sul circuito olimpico si è imposto Diego Ulissi davanti al campione tricolore Davide Formolo. L’obiettivo della squadra guidata da Davide Cassani era però quello di raccogliere più informazioni possibili sul percorso a Cinque Cerchi, sul quale il prossimo anno si assegneranno ...

Vacanze : Alla scoperta delle città italiane in sella alla bicicletta : “Scoprire le città italiane in sella a una bicicletta grazie anche alla diffusione delle piste ciclabili che nei capoluoghi di provincia da nord a sud sono cresciute del 15,4% in cinque anni con il record nazionale di Milano che ha fatto registrare un balzo addirittura del 30,5%“: è quanto emerge da un’elaborazione di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, sugli ultimi dati Istat in occasione del grande esodo estivo con milioni ...