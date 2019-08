Tor Pignattara | tre arresti dopo rissa aggravata

Fonte : romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2019) Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, Commissariato Porta Maggiore e San Giovanni, hanno arrestato per3 cittadini ecuadoregni identificati di 26, 24 e 18 anni. I poliziotti, intervenuti in via Casilina angolo di via Benedetto Bordoni, per una segnalazione diin atto, sono riusciti a bloccare i 3 stranieri mentre si stavano ancora azzuffando. Nella circostanza, nell’atto di sedare la lite e bloccare i tre, questi reagivano minacciando e colpendo i poliziotti con calci e pugni. Uno degli agenti riportava lievi escoriazioni guaribili in pochi giorni. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma. L'articolo Tor, treproviene da RomaDailyNews.

