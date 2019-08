Per Salvini il rdc non crea lavoro | M5S | ' Q100 e reddito non si toccano'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 13 agosto 2019) "Se ci rendiamo conto che nonnero è un problema": lo ha affermato il segretario federale della Lega Matteocommentando una delle misure bandiera del Movimento 5 Stelle, ildi cittadinanza, che consiste nella corresponsione di un assegno fino ad un massimo di 780 euro a favore dei disoccupati che si trovano in condizioni economiche di disagio. La crisi di governo in corso sta facendo venire a galla le profonde divergenze tra i due ex alleati su alcuni provvedimenti importanti che sono stati adottati, in particolare per quel che riguarda il sistema previdenziale.punta all'abrogazione del Rdc Per lo stesso Matteo, infatti, il sussidio potrebbe rivelarsi una misura che non favorisce l'occupazione e per tale motivo punta all'abrogazione, nonostante il parere contrario dell'ormai 'rivale' Luigi Di Maio. E' ancora scontro fra i due ...

lucianonobili : Brandire un rosario come un’arma sul palco di un comizio, contro chi ti sta contestando. Un pagliaccio in preda ad… - matteorenzi : Salvini ha chiesto il voto in Aula. Ma è stato un errore clamoroso perché se si vota Salvini perde. Lo conosco e cr… - valigiablu : Un giornalista tedesco ha fatto ricorso per l’utilizzo senza autorizzazione di una foto scattata a un componente de… -