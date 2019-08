L' aggiornamento Super Duper Graphics di Minecraft è stato ufficialmente cancellato

Fonte : eurogamer

(Di martedì 13 agosto 2019) Dopo più di due anni dopo la sua prima presentazione, Mojang ha confermato che il tanto attesograficodinon è più in fase di sviluppo.Mojang inizialmente annunciò ilPack insieme all'Better Together. Mentre quest'ultimo era undel sistema di base, che abilitava feature come il cross-play, l', come suggerisce il nome, doveva essere focalizzato sulla componente grafica, dando al gioco una revisione visiva enorme e facoltativa, che inizialmente si sarebbe affiancata alla versione Xbox One X.avrebbe apportato numerose migliorie, tra cui ombre dinamiche, illuminazione direzionale, evidenziazione dei bordi.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Minecraft: l'aggiornamento Super Duper Graphics non è più in sviluppo. - skidsitalia : Dopo l'aggiornamento di ieri ho scritto a mia cugina minore, siamo super unite, un po'come Cristoforo e Felice e… —… - rojaskins : il nuovo aggiornamento di telegram è super -