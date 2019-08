Daemon X Machina | pubblicato un nuovo trailer dedicato agli attacchi speciali

Daemon X Machina si mostra nel prologo animato "Order Zero" : Marvelous ha pubblicato un filmato di animazione di quattro minuti per Daemon X Machina prodotto da Satelight e soprannominato "Order Zero", che descrive gli eventi che si verificarono prima della storia del gioco.Il mecha "Prototype Arsenal" e la "Suit Prototype" indossati dai personaggi nell'animazione possono essere ottenuti nel gioco come bonus di acquisto anticipato in Giappone.Ecco una panoramica del gioco, via Nintendo.it:Leggi altro...

Daemon X Machina - Prova : Solitamente, una ventina di minuti non è sufficiente per farsi un'idea precisa sulla natura del design e l'ambizione creativa alla base di un progetto. Daemon X Machina, tuttavia, è un titolo molto diretto, senza fronzoli, povero di sovrastrutture e volenteroso di farsi giocare, perché la sua efficacia si basa su una semplice domanda: vi piacciono i mecha, le piogge di missili, i raggi laser e i boati delle mini-gun? E l'azione in pillole tipica ...

Annunciata la notevole Daemon X Machina Orbital Limited Edition : Coloro che hanno sempre sognato di possedere una tuta robotizzata dovrebbero dare un'occhiata a Daemon X Machina Orbital Limited Edition - un'edizione limitata di Daemon X Machina per Nintendo Switch in esclusiva per Europa e Australia. Oltre alla scheda del gioco, Daemon X Machina Orbital Limited Edition contiene una statuetta di 18 cm dell'Arsenal, un Artbook di 100 pagine, uno SteelBook e una confezione in stile hangar con compartimento in ...