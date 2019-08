Imprenditore regala 1500 euro a testa a dipendente

L’Imprenditore che si trasforma in Batman e regala a bimbi malati un giro in Lamborghini : L'iniziativa benefica denominata The italian Batman è opera di Massimo Benetta, 50enne imprenditore trevigiano che con la sua Lamborghini Murciélago nera e un vestito da Batman ha decios di donare un sorriso ai bimbi in difficoltà, "Dimenticatevi di Batman dei grandi schermi. L’armatura non è sinonimo di forza ma diventa un pretesto per stupire e far sorridere"