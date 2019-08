Il piano Renzi Separazione consensuale dal Pd e Governo fino al

Bonus 80 euro Renzi 2020 : piano segreto di Tria per la Flat tax? : Bonus 80 euro Renzi 2020 : piano segreto di Tria per la Flat tax? Come cambierà il Bonus 80 euro nel 2020 ? Secondo quanto riporta Repubblica il piano del governo è quello di farlo confluire nei finanziamenti per dare benzina alla Flat tax. Questo il piano segreto del ministro dell’Economia Tria , che dovrà anche giocare una partita a scacchi con Bruxelles, rispettando gli accordi presi con l’Ue quando l’Italia rischiava l’avvio di una procedura ...

Pd - Franceschini attacca : “I pop corn di Renzi hanno portato la Lega al 35%. Un errore mettere sullo stesso piano M5s e Carroccio” : La strategia dei pop corn di Matteo Renzi ? La “madre di tutti gli errori”, la base sulla quale la Lega è salita al 35% in un anno. I Cinque Stelle? Un “ errore metterli sullo stesso piano ” del Carroccio, perché le posizioni su Tav e reddito di cittadinanza non sono la stessa cosa di lasciare “morire la gente in mare” o accendere l’odio tutti i giorni. E quindi la soluzione: un “arco ...

Appello Raggi a cittadini : aiutateci in piano serio per differenziata : Roma – “Ringrazio tutti gli impianti e i Comuni del Lazio che in questi giorni supporteranno questa raccolta straordinaria. Chiedo a tutti i cittadini da qui in avanti di aiutarci in un piano serio di raccolta differenziata perche’ solo in questo modo possiamo iniziare ad abbassare e ad abbattere la quota dell’indifferenziato, che e’ la frazione in assoluto che ci crea piu’ problemi, non solo ma e’ ...