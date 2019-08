Dal Belgio | Albon al fianco di Verstappen Gasly in Toro Rosso

Volley - Italia vittoriosa sul Belgio in amichevole a Bari. Buone risposte Dal sestetto titolare in vista del Preolimpico : Prosegue con una vittoria il cammino di avvicinamento della Nazionale Italiana di Volley maschile al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in programma nel prossimo fine settimana. La formazione allenata da Chicco Blengini ha già raggiunto Bari nei giorni scorsi per l’ultimo collegiale prima del grande appuntamento e ha superato in amichevole il Belgio con un convincente 3-0 (25-19; 25-16; 25-19). Le due squadre hanno ...

Ciclismo - Italia da record : la Nazione più rappresentata nel World Tour - 53 azzurri nella Serie A del peDale. Superato il Belgio : Jacopo Mosca è un nuovo corridore della Trek-Segafredo. Occasione di lusso per il 25enne piemontese, professionista dal 2017, che un anno fa rimase a piedi dopo due stagioni con la Wilier Triestina. Quest’anno ha accettato l’offerta della Continental D’Amico UM Tools ed è riuscito a guadagnarsi la maglia di una delle formazioni di riferimento del World Tour, la stessa squadra in cui Vincenzo Nibali militerà il prossimo ...

Meteo - ondata di caldo africano in Europa : Belgio e Olanda infuocate - mai così caldo Dal 1883 : Belgio e Olanda, nella morsa dell’ondata di caldo africano che sta attanagliando l’Europa occidentale, registrano temperature record, con la colonnina di mercurio destinata a salire ancora. L’Istituto reale Meteorologico olandese ha rilevato la temperatura più alta di sempre, con +38,8°C a Gilze-Rijen, nel sud del Paese. E anche l’Istituto reale di Meteorologia belga, alle 14,30, ha registrato la temperatura più alta dal ...

Dal Belgio : “Tensione in casa Mertens - Kate vorrebbe lasciare Napoli” : Il portale belga Hln.be ha riportato una discussione tra Dries Mertens e la sua compagna, in vacanza : Momento di tensione per Mertens: Dries è stato protagonista di un litigio in spiaggia con la compagna Kat. Molti dei presenti durante il litigio avrebbero svelato che la donna avrebbe alzato notevolmente i toni, confessando la propria volontà di voler lasciare Napoli per tornare in Belgio e proseguire la propria carriera: “Sei ...

Europei U21 - l’Italia batte il Belgio 3-1 ma è a un passo Dall’eliminazione. Spagna in semifinale : l’Italia il suo dovere lo fa, battendo agevolmente un piccolo Belgio a Reggio Emilia, ma potrebbe non bastare. Se una speranza di qualificarsi alle semifinali dell’Europeo under 21 e alle Olimpiadi di Tokyo c’è ancora, è, però traballante, perché appesa ai risultati degli altri e con fattori di rischio non piccoli. A qualcuno, nello specifico Franc...

Belgio-Italia 0-1 La diretta Dalle 21 Un gol di Barella sblocca la partita : Dopo la sconfitta con la Polonia che ha complicato la vita agli Azzurrini, ora il destino dell'Italia di Gigi di Biagio è appeso ad un filo: per passare il turno da prima in classifica...

Belgio-Italia 0-0 La diretta Dalle 21 Barella in tuffo sfiora il vantaggio : Dopo la sconfitta con la Polonia che ha complicato la vita agli Azzurrini, ora il destino dell'Italia di Gigi di Biagio è appeso ad un filo: per passare il turno da prima in classifica...

Belgio-Italia 0-0 La diretta Dalle 21 Kean in ritardo : Di Biagio lo esclude : Dopo la sconfitta con la Polonia che ha complicato la vita agli Azzurrini, ora il destino dell'Italia di Gigi di Biagio è appeso ad un filo: per passare il turno da prima in classifica...

Basket - la Nazionale femminile sconfitta Dal Belgio : le azzurre si arrendono con il punteggio di 76-65 : Le azzurre cedono nuovamente al Belgio, avvicinandosi con una doppia sconfitta all’EuroBasket Women in programma in Serbia e Lettonia Seconda buona partita giocata dalle azzurre e seconda sconfitta contro il Belgio, nell’ultimo impegno prima dell’esordio all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio, Serbia e Lettonia). A Kortrijk la Nazionale femminile è stata sconfitta 76-65, risultato che però non descrive ...

Italia-Belgio Under21 - Europei 2019 : le probabili formazioni. Tornano Kean e Calabresi Dal 1' a Reggio Emilia : E’ il giorno del giudizio per l’Italia Under21 (stasera alle ore 21.00) di calcio di Luigi Di Biagio a Reggio Emilia. Gli azzurrini, sconfitta dalla Polonia nel secondo match del gruppo A degli Europei 2019, hanno un solo risultato: la vittoria per sperare di passare il turno. Una situazione intricata nella quale un eventuale successo contro il Belgio potrebbe anche non bastare (clicca qui per saperne di più). Vero è che i nostri ...

Volleyball Nations League - Italia sconfitta Dal Belgio : le azzurre chiudono al quarto posto : La Nazionale femminile chiude al quarto posto in classifica generale dietro Cina, Stati Uniti e Brasile Si è chiusa con una sconfitta 2-3 (25-12, 20-25, 25-16, 14-25, 10-15) per mano del Belgio la fase preliminare della Volleyball Nations League della la nazionale Italiana femminile. Gli undici successi e i 34 punti ottenuti piazzano le ragazze di Mazzanti al quarto posto nella classifica generale, dietro a Cina, Stati Uniti e Brasile (ora ...