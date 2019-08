Al via nuovo sistema monitoraggio per gli oceani

Elia Viviani è il nuovo Campione d’Europa : 'Non ho avuto paura di fare la gara dura’ : La nazionale azzurra di Davide Cassani esce come trionfatrice dai Campionati Europei di Alkmaar. La corsa che ha assegnato la maglia di Campione continentale è stata condotta dall’Italia, che ha scardinato la resistenza dell’Olanda di Dylan Groenewegen, attesissimo sulle strade di casa e considerato il favorito numero uno. Nonostante un percorso molto banale, interamente cittadino e senza nessuna difficoltà altimetrica, gli azzurri sono riusciti ...

Ciclismo – Viviani è il nuovo campione europeo : “oggi avete conosciuto un Elia nuovo” : Elia Viviani soddisfatto dopo la vittoria in Olanda: le parole dell’azzurro dopo la conquista del titolo europeo di Ciclismo Fantastica vittoria oggi di Elia Viviani in Olanda agli Europei di Ciclismo 2019. Il ciclista italiano si è aggiudicato la gara, riuscendo ad avere la meglio su Lampaert nella volata finale portando così a casa un preziosissimo oro. “Credo che oggi abbiate conosciuto un Elia nuovo, un Viviani che non ha ...

Cellule neurali controllate via smartphone - il nuovo dispositivo : Roma, 6 ago. (AdnKronos Salute) – Telefonini sempre più multitasking. Un team di scienziati tra Corea e Stati Uniti ha inventato un dispositivo in grado di controllare i circuiti neurali, utilizzando un piccolo impianto cerebrale guidato proprio da uno smartphone. I ricercatori, che pubblicano il loro studio su ‘Nature Biomedical Engineering’, ritengono che il dispositivo – testato sugli animali – possa ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : programma stravolto - partenza rinviata per la pioggia. Nuovo orario di partenza : La partenza del GP di Repubblica Ceca è prevista per le ore 14.40. Il via è stato positicpato di 40 minuti a causa dell’asfalto bagnato in curva 1 e nel primo settore della pista di Brno, la pioggia è incominciata durante la premiazione della Moto2 ed è durata soltanto per una breve frangente ma il tracciato si è subito bagnato e le condizioni non omogenee del circuito (ultimi tre settori completamente asciutti) hanno convinto i commissari ...

via libera al nuovo piano della mobilità : Roma punta sul progetto-funivia : Via libera in Aula al Pums-piano della mobilità sostenibile, simbolo della democrazia partecipativa modello M5S. Tra gli interventi infrastrutturali anche l’impianto sospeso Battistini-Casalotti e quello analogo Magliana-piazza della Civiltà del lavoro

Samp - con vialli torna l’idea del nuovo stadio a Trasta : L’idea di Garrone di un nuovo stadio per la Sampdoria potrebbe tornare d’attualità. Tra i piani del “gruppo Vialli”, infatti, ci sarebbe anche l’idea di un nuovo impianto, seguendo il progetto presentato dalla proprietà che ha poi venduto a Ferrero. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, infatti, uno dei motivi che starebbero spingendo gli investitori […] L'articolo Samp, con Vialli torna l’idea del ...

Ilary Blasi - via le parrucche : il nuovo look per tornare (con stile) in tv : Vacanze finite per Ilary Blasi, che dopo i giorni a Ibiza e a Sabaudia è tornata operativa. Si prepara alla nuova stagione televisiva e no, non stiamo parlando della sit-com sulla vita di coppia con Francesco Totti. Ma a proposito, stando a quanto riporta il settimanale Chi, le riprese di questo nuovo progetto che ha subito entusiasmato i tanti fan della conduttrice e dell’ex capitano della Roma sono già iniziate a Sabaudia e sono spuntati i ...

Cessioni Juventus - via Dybala : ecco il nuovo numero 10! via anche Higuain : Cessioni Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Juventus e Manchester United sarebbero ormai pronte a concretizzare lo scambio alla pari Lukaku-Dybala. Uno scambio a parità di prezzo, il quale potrebbe concretizzarsi già nel corso delle prossime ore. Dybala sarebbe pronto a dire sì al trasferimento in Inghilterra. Ingaggio monstre per la Joya […] More

Calciomercato - le notizie di oggi – Nuovo 11 Fiorentina - parla l’agente di James - Kean e Cutrone via : IL Nuovo 11 DELLA Fiorentina – Dopo una prima parte sottotono anche e soprattutto dovute alle novità societarie il Calciomercato della Fiorentina decolla con importanti novità nelle ultime ore. La nuova dirigenza guidata da Rocco Commisso ha obiettivi veramente importanti, è tornato l’entusiasmo dopo una stagione veramente deludente e che si è conclusa con la salvezza all’ultima giornata di campionato, l’intenzione sarà quella di ...

Medicina estetica : a Milano - in via Montenapoleone - un nuovo centro di formazione : Apre ufficialmente i battenti in via Montenapoleone, a Milano, la nuova Promoitalia Academy, prestigioso centro di formazione medica rivolto a professionisti italiani e stranieri della Medicina estetica, della chirurgia plastica, della dermatologia e della ginecologia. Si tratta, per la precisione, della più recente avventura targata Promoitalia Group, azienda italiana con oltre 25 anni di esperienza nel mondo della Medicina estetica, e con ...

The Good Life - il nuovo gioco del creatore di Deadly Premonition - è stato rinviato al prossimo anno : Hidetaka "Swery" Suehiro, famoso per aver creato tra l'altro Deadly Premonition ed il più recente The Missing, ha postato un aggiornamento all'interno della pagina Kicksarter del suo nuovo gioco investigativo dove le persone la notte si trasformano in cani e gatti, The Good Life.Come scritto dallo sviluppatore, l'uscita di The Good Life è stata posticipata: il gioco sarebbe dovuto uscire entro la fine di quest'anno, ma sfortunatamente è stato ...

Di Maio l'autonomia danneggiava il Sud - scriviamo nuovo testo : Di Maio: l'autonomia va fatta nella misura in cui non danneggia le altre regioni. Dobbiamo cogliere un'occasione storica di un'autonomia.

Allarme Ebola in Congo : al via il nuovo piano per contrastare l’epidemia : Le autorita’ sanitarie del Congo hanno elaborato un nuovo piano per contrastare l’epidemia di Ebola con misure come la fornitura di cibo e l’assistenza alle popolazioni, oltre che l’utilizzo di un nuovo vaccino. Lo afferma il New York Times, che ha ottenuto una copia del documento ancora riservato. Il piano, che riguarda il periodo tra luglio e dicembre, e’ stato messo a punto da una commissione indipendente e ...