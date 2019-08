Segue il consiglio di Gwyneth Paltrow e fa una una sauna vaginale | ricoverata con ustioni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) Voleva provare anche lei i benefici della, un trattamento di vapore e erbe praticato dall’attricee da altre dive di Hollywood, ma è statain ospedale condi secondo grado nelle parti intime. È quanto successo ad una donna canadese di 62 anni, il cui caso è stato studiato da alcuni ginecologi autori di un articolo pubblicato sul “Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada”. La donna era andata da un esperto di medicina tradizionale cinese per ridurre i dolori dovuti ad un prolasso genitale, per il quale si sarebbe dovuta operare qualche settimana dopo. Questo però l’ha sottoposta a un bagno di acqua bollente e non al solo vapore, oltretutto senza che venissero in alcun modo rinfrescati i genitali. Risultato:di secondo grado al collo dell’utero e sulle pareti vaginali. Ma se questo è il primo caso di ...

