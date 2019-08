Napoli-Barcellona 0-4 | gli Highlights – Video

Il Napoli : “Il Var avrebbe annullato il gol in fuorigioco del Barcellona” : Il Napoli non ci sta. Dopo la sconfitta per 4-0 contro il Barcellona il club commenta sul sito la partita. Scrive che il risultato, anche se netto, va comunque riportato alle contingenze. E cioè ai due gol in fuorigioco segnati dagli spagnoli. Il primo, soprattutto, scrive il club, sarebbe stato annullato dal Var per netto fuorigioco di Griezmann prima che Suarez insaccasse. Ma anche sul secondo gravano sospetti. Dopo i due episodi il cammino ...

Il Napoli : “Il Var avrebbe annullato i gol in fuorigioco del Barcellona” : Il Napoli non ci sta. Dopo la sconfitta per 4-0 contro il Barcellona il club commenta sul sito la partita. Scrive che il risultato, anche se netto, va comunque riportato alle contingenze. E cioè ai due gol in fuorigioco segnati dagli spagnoli. Il primo, soprattutto, scrive il club, sarebbe stato annullato dal Var per netto fuorigioco di Griezmann prima che Suarez insaccasse. Ma anche sul secondo gravano sospetti. Dopo i due episodi il cammino ...

Il Barcellona è esagerato - 4-0 contro il Napoli : doppietta di Suarez e gol di Griezmann : Pesante sconfitta per il Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti deve fare i conti con un brutto ko in amichevole nel match di avvicinamento all’inizio del campionato. I gol sono stati segnati tutti nella ripresa: al 3′ da Suarez, all’11’ da Griezmann, al 14′ da Suarez e al 19′ da Dembele’. La squadre spagnola meglio anche nel primo tempo anche se non è riuscita a sbloccare l’incontro, poi il ...

Barcellona-Napoli finisce 4-0 - quattro gol in un quarto d’ora : Il punteggio non lascia spazio ai dubbi su Barcellona-Napoli che si è giocata questa sera (23, ore italiane) a Detroit. I catalani hanno giganteggiato nel secondo tempo in cui hanno segnato tutti e quattro i gol con il trio d’attacco: Griezmann, doppietta di Suarez e rete finale di Dembelé. Quel che ha impressionato sono stati i quattro gol segnati in un quarto d’ora: dal 48esimo al 63esimo. In apertura di secondo tempo, dopo che ...

Napoli – Barcellona risultato finale : L’amichevole Napoli – Barcellona è terminata con il risultato di 0-4 per i catalani. I partenopei dopo aver giocato un buon primo tempo sono risultati un po disuniti nella ripresa, dove in 15 minuti rimediano 4 reti. In attacco nessuno è riuscito a dare il contributo necessario per impensierire particolarmente gli spagnoli. Solo Gaetano nel finale prova a dare una scossa, rendendosi particolarmente pericoloso con un destro da ...

Napoli - tanti passi indietro : il Barcellona vince 4-0 a Detroit : Il Napoli si appresta alla sfida-bis al Barcellona al Michigan Stadium di Ann Arbor. Due giorni fa, a Miami, seppur con una formazione rimaneggiata, hanno...

Napoli-Barcellona - gli highlights della partita – VIDEO : Napoli-Barcellona, gli highlights del match – VIDEO highlights Napoli Barcellona| Ancora una volta Napoli e Barcellona contro, nel replay della sfida del 10 agosto vinta dai Blaugrana per 1-2. Stavolta ecco come è andata a finire. Gli highlights di Napoli – Barcellona Continua a leggere su ForzAzzurri: Napoli-Barcellona 1-2: “Creato un camion di palle gol che poteva valere il successo. E di positivo…” VIDEO – De Laurentiis: ...

Live Napoli-Barcellona 0-4 Dembelé insacca il poker : Il Napoli si appresta alla sfida-bis al Barcellona al Michigan Stadium di Ann Arbor. Due giorni fa, a Miami, seppur con una formazione rimaneggiata, hanno...

Live Napoli-Barcellona 0-1 Suarez insacca il vantaggio : Il Napoli si appresta alla sfida-bis al Barcellona al Michigan Stadium di Ann Arbor. Due giorni fa, a Miami, seppur con una formazione rimaneggiata, hanno...

Napoli – Barcellona 0-0 : Le due compagini si annullano a vicenda nei primi 45' : Il risultato dei primi 45 minuti tra Napoli e Barcellona è fermo sullo 0-0. Entrambe le compagini si annullano con pochissime conclusioni. Da un lato Griezmann spreca un’ottima occasione che davanti al portiere spedisce di poco a lato e per i partenopei Fabian a due passi dalla porta mette fuori. L'articolo Napoli – Barcellona 0-0: Le due compagini si annullano a vicenda nei primi 45′ proviene da ForzAzzurri.net.

Live Napoli-Barcellona 0-0 Fabian sbaglia : fine primo tempo : Il Napoli si appresta alla sfida-bis al Barcellona al Michigan Stadium di Ann Arbor. Due giorni fa, a Miami, seppur con una formazione rimaneggiata, hanno...

Live Napoli-Barcellona 0-0 ?Griezmann divora un gol già fatto : Il Napoli si appresta alla sfida-bis al Barcellona al Michigan Stadium di Ann Arbor. Due giorni fa, a Miami, seppur con una formazione rimaneggiata, hanno...

Live Napoli-Barcellona 0-0 Milik affaticato - c'è Callejon : Il Napoli si appresta alla sfida-bis al Barcellona al Michigan Stadium di Ann Arbor. Due giorni fa, a Miami, seppur con una formazione rimaneggiata, hanno...

Formazioni ufficiali – Barcellona Napoli : Il match si giocherà alle 23:00 ora italiana al Michigan Stadium di Miami. I test precedenti contro le squadre internazionali hanno visto trionfare i partenopei contro Liverpool e Marsiglia. Nella tournée americana questa sfida rappresenta la seconda amichevole contro gli spagnoli, la prima gara è stata vinta dai catalani per 2-1. Ecco le Formazioni ufficiali Barcellona: In attesa Napoli: In attesa Leggi anche: Lorenzo Insigne ...