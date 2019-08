Il Napoli | “Il Var avrebbe annullato il gol in fuorigioco del Barcellona”

Il Napoli : “Il Var avrebbe annullato i gol in fuorigioco del Barcellona” : Il Napoli non ci sta. Dopo la sconfitta per 4-0 contro il Barcellona il club commenta sul sito la partita. Scrive che il risultato, anche se netto, va comunque riportato alle contingenze. E cioè ai due gol in fuorigioco segnati dagli spagnoli. Il primo, soprattutto, scrive il club, sarebbe stato annullato dal Var per netto fuorigioco di Griezmann prima che Suarez insaccasse. Ma anche sul secondo gravano sospetti. Dopo i due episodi il cammino ...

Kiss Kiss Napoli – Del Genio : “Il Napoli non può comprare Messi - io mi accontento e me ne vedo bene” : Paolo Del Genio, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: “Milik è un buon giocatore, così come Insigne, Mertens e Callejon. Ormai conosciamo i calciatori offensivi azzurri e sono questo. Non possiamo sperare che facciano magie, o ci accontentiamo, oppure bisogna entrare nell’ordine di idee che ci sono dei limiti, la società non può arrivare ai Messi e ai ...

Kiss Kiss Napoli – Modugno : “Il Napoli deve finalizzare di più - bisogna andare sul mercato” : Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ci sono gli attaccanti da 30 gol, al momento Milik non é uno di questi. Il Napoli, per le sue ambizioni e soprattutto per valorizzare il proprio gioco, ha bisogno di un bomber che lì davanti possa spostare gli equilibri. Il mercato è l’unica strada percorribile per migliorare questo aspetto. Non si può chiedere al ...

Piqué : “Il Napoli è la squadra della serie A che più assomiglia al Barcellona” : A poche ore dall’amichevole di stanotte tra Napoli e Barcellona, in conferenza stampa da Miami ha parlato Gerard Piqué: Il difensore del club spagnolo ha elogiato il club di De Laurentiis: “Credo che il Napoli sia la squadra che più somigli al calcio del Barça in serie A. A loro piace tenere il pallone e dominare le partite andando in gol. La Juventus è la squadra che negli ultimi anni ha vinto tutti gli scudetti ma il Napoli ha ...

Repubblica : “Il Napoli ha disperato bisogno di un attaccante che accenda gli entusiasmi» : Repubblica scrive di una spy story attorno alla vicenda attaccanti. Ieri si sono rincorse voci su un eventuale rilancio dell’Inter e anche su un’offerta del Napoli che sul piatto metterebbe Milik. Repubblica non esclude che sia la stessa Juventus a far circolare le indiscrezioni per mettere fretta a Dybala. Un valzer di voci – scrive il quotidiano – che nasconde. una serie di verità. La prima: da Torino temono seriamente ...

Kiss Kiss Napoli : “Il presidente dell’Atletico ha detto che la rosa è chiusa - senza James” : Il giornalista di Radio Kiss Kisss Napoli Diego De Luca annuncia di aver parlato col presidente dell’Atletico Madrid Cerezo. Per il numero uno dei colchoneros: «La nostra rosa è chiusa. Siamo già forti e pronti per Europa, #Liga e altre competizioni. Nel calcio non si può sapere cosa riserverà il domani ma ripeto che la rosa dell’Atletico è oggi chiusa e che siamo forti». Ovviamente il mercato anche per loro resta aperto fino al 31 ...

Sconcerti : “Il calendario - per il Napoli - è una liberazione (dalla Juve)” : Un calendario atipico quello sorteggiato ieri, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Non per la durezza, ma “per la rapidità con cui cerca subito attenzione”. La sua diversità sta “nell’irriverenza con cui abbatte antiche tradizioni”. I derby di Roma e Milano, per esempio, arrivano in piena estate, mentre sono state sempre partite da stagione piena. “Era una specie di omaggio all’importanza, si ...

Criscitiello : “Il sogno James Rodriguez rischia di rimanere tale. Troppe volte accostati grandi nomi al Napoli ma…” : Michele Criscitiello nel suo editoriale per TuttomercatoWeb: “Il sogno James Rodriguez rischia di rimanere tale” “A Napoli il sogno James Rodriguez rischia di restare tale”. Lo scrive Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, riferendosi al mercato del Napoli e focalizzando l’attenzione soprattutto sull’affare James Rodriguez: “Ci avevamo creduto tutti seriamente. Anche ...

Kiss Kiss Napoli – Schwoch : “Il Napoli per fare il salto di qualità ha bisogno di lui” : Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli analizzando il mercato in entrata del Napoli : “Ho sempre pensato che Icardi è il miglior acquisto che potrebbe fare il Napoli, per quelle cifre sarebbe un vero affare per De Laurentiis. Qualche anno fa si parlava di oltre 100 milioni di euro per prenderlo, ora con 60 milioni puoi portarlo a casa. Resta comunque da convincere l’Inter, é uma trattativa ...

Del Genio : “Il Napoli ha preso un mostro! Cremonese? Non valeva nemmeno con un 6-0…” : Del Genio dice la sua su Elmas IL giornalista di Tele A Paolo Del Genio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal: Del Genio ha subito aperto una parentesi riguardo il possibile arrivo a Dimaro dell’ag. Mendes, parlandone con sottile ironia – “Jorge Mendes? Potrebbe arrivare a Dimaro all’80% in elicottero e al 20% in automobile (ride, ndr). Il 3-3 contro la Cremonese? Il ...

Ag. Gaetano : “Il sogno é quello di rimanere nella rosa del Napoli - ma non escludo nulla” : Nel pomeriggio di TMW Radio, Giulio Dini, procuratore di Gianluca Gaetano ha parlato del futuro del giovane assistito: “Il ritiro è cominciato con idee precise, ma strada facendo sta dando tante risposte convincenti. L’allenatore lo sta impiegando tra i centrali davanti alla difesa, non era stato entusiasta della posizione ma la sua risposta è stata notevole, si sta mettendo in evidenza. L’idea sarebbe quella di rimanere, ...

Hysaj - l’agente tuona : “Il suo tempo al Napoli è finito! Il club deve sapere per evitare problemi in futuro. Parlerò con Giuntoli a Dimaro : tante squadre interessate…” : Futuro Hysaj, le parole dell’agente Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo, è intervento A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, ecco quanto ha dichiarato riguardo i suoi assistiti ed in particolare sul futuro di Hysaj: “Tra stasera e domani andrò a Dimaro, per parlare con i miei assistiti e per fare il punto della situazione. Vado lì per capire come si stanno trovando Di Lorenzo e Mario Rui ...

Barella : “Il Napoli? Non volevo cambiare maglia durante il mercato invernale” : Sul Corriere dello Sport la prima intervista di Nicolò Barella da interista. Il centrocampista racconta che gli allenamenti con l’Inter sono i più duri della sua carriera “Insieme a quelli di Zeman e ai suoi famosi gradoni. Qui si corre anche con la palla, non solo a secco. E più in generale il ritmo è sempre alto” E aggiunge che Conte “è maniacale in tutto. E’ uno che non lascia niente al caso” L’Inter lo ha fortemente voluto, cosa che lo ha ...

Palmieri : “Il Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi : pronta una mossa di Ancelotti” : Palmieri: “Il Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi: pronta una mossa di Ancelotti” “Il Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi: pronta una mossa di Ancelotti”. Entra sempre più nel vivo la trattativa per portare l’ attaccante argentino alla corte del tecnico Carlo Ancelotti. Il club partenopeo sta sfidando la Juve per assicurarsi le prestazioni di Maurito. E se nelle scorse ...