Trento, spara a genitori e s'uccide

Tragedia a Romallo, località della Val di Non in Trentino. Un uomo hato aiultrasettantenni,ndoli. Successivamente il figlio, 45 anni, si è ucciso con la stessa pistola. I copri sono stati scoperti dai parenti della famiglia che sin dalla mattinata avevano cercato di mettersi in contatto con i loro congiunti senza riuscirci. Non sono ancora chiare le ragioni del tragico gesto.(Di sabato 10 agosto 2019)