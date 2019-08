Cremona | violenta due bambine vicine di casa | arrestato 29enne

Fonte : blogo

(Di sabato 10 agosto 2019) Incastrato dalle immagini riprese con il suo cellulare. Un uomo di 29 anni è statoieri in provincia di, con l’accusa di violenza sessuale su minore.L’uomo avrebbeto duesuedi: riuscendo ad approfittare della temporanea assenza dei genitori, il giovane, in due distinti momenti, avrebbe attirato le bimbe nel suo appartamento con uno stratagemma. Quindi avrebbe abusato di loro, secondo le delicate indagini condotte dalla squadra mobile.A febbraio scorso i genitori di una delle piccole vittime si erano recati dalla polizia denunciando i loro sospetti. L’uomo avrebbe anche minacciato di morte le due, mettendole in guardia dal raccontare le violenze subite.Durante la perquisizione indell’indagato disposta dal pm, gli agenti hanno sequestrato un telefono cellulare in cui sarebbe stato trovato un video nel quale si vede l’uomo ...