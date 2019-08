U&D gossip | Serpa accusa la Mennoia di non essere imparziale | Teresa Cilia lo appoggia

Gossip : la nuova fiamma dell'ex corteggiatrice di U&D Vittoria Deganello sarebbe Borriello : L'estate si sa è da sempre periodo di nuovi amori e grande avventure, ed è forse proprio quello che sta accadendo tra l'ex bomber di Serie A, Marco Borriello e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria Deganello. I due si troverebbero insieme ad Ibiza, da tempo casa del calciatore, e da sempre meta prediletta dai Vip italiani. sarebbe nato un nuovo 'amore' ad Ibiza tra Borriello e Vittoria Deganello A dare la notizia di un possibile nuovo ...

Oscar Branzani - ex U&D - protegge la compagna dai gossip : 'Sciacquatevi la bocca' : Varie coppie nate a Uomini e donne stanno vivendo un periodo di crisi in questa calda estate 2019. Come non citare, a tal proposito, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino che sembrano essere sempre più distanti dopo un inizio promettente del loro rapporto. A non avere avuto un esito positivo sono stati anche Angela Nasti e Alessio Campoli oltre che Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, lasciatosi poche settimane dopo la scelta avvenuta a maggio. A ...

U&D - Luca Daffrè beccato con la Muscat a Milano : Amedeo Venza lancia il gossip su IG : Da qualche settimana a questa parte, si sta facendo un gran parlare di Emma Muscat e della sua movimentata vita sentimentale: dopo aver chiuso la storia di circa un anno con il collega Biondo, la ragazza è finita al centro del gossip per una presunta notte di passione con il fidanzatissimo Federico Rossi. Oggi, invece, gli influencer Deianira Marzano ed Amedeo Venza hanno reso pubbliche le segnalazioni di alcune persone che sostengono di aver ...

Gossip U&D : secondo Giulia - Manuel avrebbe ricevuto un trattamento di favore dalla Mennoia : Per Witty tv, Raffaella Mennoia - autrice del programma Uomini e Donne - ha intervistato alcuni ex protagonisti fra cui l'ex coppia Giulia-Manuel. Tuttavia, proprio le interviste di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano continuano a far discutere i telespettatori di Uomini e donne, che si sono trovati spiazzati dalle diverse versioni dei fatti che i due ex protagonisti del trono classico hanno raccontato. Giulia ha lasciato intendere di essere stata ...

U&D - Zelletta contro Gonzalez e Pattarino : 'La suspance per creare gossip non la capisco' : La presunta crisi di coppia tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sta facendo discutere molto sul web. Entrambi gli ex protagonisti del dating show Uomini e Donne hanno esposto a loro versione dei fatti, anche se i fan della coppia non sono convinti di quanto hanno dichiarato. Tra tutti coloro che hanno commentato il gossip e le indiscrezioni che girano sul web, troviamo l'ex tronista Andrea Zelletta. L'ex rivale di Ivan ha pubblicato su Instagram ...

Gossip U&D : la Cavaglià non smentisce il flirt con Zamas - Ivan nega l'addio a Sonia : Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare di due ex tronisti di Uomini e Donne: Giulia Cavaglià e Ivan Gonzalez. La bella torinese si è sfogata su Instagram, dopo che qualcuno l'ha etichettata come una persona arrivista. Nel monologo che ha fatto ieri, però, la ragazza non ha mai smentito il flirt che le è stato attribuito con Pietro Zamas. Lo spagnolo, invece, ha pubblicato un paio di Stories nelle quali si è mostrato quasi stupito delle ...

U&D gossip c'è aria di crisi tra Ivan e Sonia - lei : 'A volte preferisco stare in silenzio' : La coppia formata da Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sembra stia attraversando un periodo di crisi. Si tratta di un'indiscrezione piuttosto sorprendente, se si pensa che appena un paio di settimane fa sembrava che stessero vivendo un momento magico. La coppia, infatti, si era mostrata sui social network mentre si godeva il caldo sole della Sardegna (terra d'origine della 32enne di Sassari) e le sue meravigliose spiagge. Adesso, invece, la ...

Gossip U&D : Lorenzo e Claudia duettano in spagnolo - Teresa lancia la sua hit estiva : Sono ben tre gli ex protagonisti di Uomini e Donne che in questi giorni hanno lanciato sul mercato un loro brano per l'estate: Teresa Langella ad esempio, poche ore fa, ha pubblicato il singolo Ibiza&Formentera, ottenendo tutto il supporto del fidanzato Andrea Dal Corso. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, invece, hanno accettato una sfida piuttosto ardua: la coppia, infatti, ha prestato voce e immagine alla canzone Boletas de amor, ...

Gossip U&D : Angela Nasti - dopo l'addio ad Alessio - starebbe ripensando a Mattia Marciano : Per chi batte davvero il cuore di Angela Nasti? Da quando è stata ufficializzata la rottura con Alessio Campoli, in tanti si sono domandati se la ragazza avesse già un nuovo amore, soprattutto a fronte delle tante segnalazioni che sono arrivate sul suo conto. La pagina Instagram della rivista Chi, a tal proposito, fa sapere che l'ex protagonista di Uomini e Donne starebbe ripensando ad una persona con la quale ha fatto coppia fissa fino a poco ...

Gossip U&D : Giordano Mazzocchi dimentica Nilufar con Rachele - un'ex Miss Italia (Foto) : Tra le coppie di Uomini e donne che sono scoppiate nel corso dell'ultimo periodo vi è sicuramente quella composta da Nilufar e Giordano. I due dopo aver partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip, non sono più riusciti a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore e così alla fine hanno scelto di dirsi addio in maniera definitiva. Una separazione che ha lasciato senza parole i tantissimi fan della coppia anche se ormai ...

Gossip U&D - Giulia e Manuel confondono sul tradimento : lei tace - lui nega e poi cancella : Manuel Galiano ha davvero tradito Giulia Cavaglià? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e Donne da 24 ore circa, ovvero da quando sui social network ha iniziato a circolare un video nel quale sembra che il ragazzo baci un'altra. Se l'ex tronista preferisce tacere, forse fino a quando non si ritroverà faccia a faccia con il fidanzato, lui ha provato a smentire tutti i Gossip con una Stories apparsa sul suo profilo Instagram ...

Gossip U&D - giungono segnalazioni sul web : Angela Nasti frequenterebbe Guido Grimaldi : Nuove ombre su Angela Nasti e su quello che ha raccontato per spiegare perché è finita tra lei ed Alessio Campoli: nelle ultime ore, infatti, sul web sta circolando un Gossip secondo il quale la giovane avrebbe un flirt con un facoltoso imprenditore. Il blog Isa&Chia, ad esempio, ha riportato la segnalazione inviata da una lettrice, relativa ad una serata che l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe trascorso di recente a Capri: sembra, ...

Gossip U&D : Angela e Alessio si sono detti addio - Mennoia sbotta su IG contro la ragazza : Nelle ultime settimane si è assistito alla nascita di nuove coppie che si sono formate all'interno dello studio di Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Una di queste è la coppia composta dall'ex tronista Angela Nasti e da AlessioCampoli. Un percorso decisamente non facile, che tuttavia ha portato la bella Angela a coronare il suo sogno d'amore con il corteggiatore che più di tutti le ha ...