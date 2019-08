Stadio Scida | la Soprintendenza nega l’utilizzo delle strutture amovibili | la nota del

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Novità importanti nelle ultime ore sul Crotone, laarcheologica hato l’autorizzazione all’utilizzodelloEzioed ha chiesto la smantellamento. Era stato accolto l ricorso di Comune e Fc Crotone proprio contro il diniego dellaed adesso questa decisione è arrivata malgrado la sentenza del Tar Calabria del 26 giugno 2019. Secondo i giudici del Tar “lenon insistono sull’area vincolata direttamente per essere custode dei reperti archeologici, ma sono solo su area limitrofa sulla quale dal 1981 grava vincolo ‘indiretto’ in quanto fascia di rispetto alla prima”. Il soprintendente Mario Pagano ha rinnovato la sua richiesta di smantellamentotribune- Pagano, nella lettera di diniego, scrive “e’ in corso un articolato programma di ...

crotoneok : ? Stadio Ezio Scida, il presidente Gianni Vrenna non ci sta - ilcirotano : Diffida della Soprintendenza per lo stadio Ezio Scida - - calabrianewsit : Diffida della Soprintendenza per lo stadio 'Scida', sindaco Pugliese: ultimo colpo di coda di chi ha solo creato pr… -