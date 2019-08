Birindelli | ' Non vedo così utopistico l' ipotesi Dybala a Milano'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Il mercato della Juventus sta vivendo un momento di grande difficoltà dovuto alle mancate cessioni degli esuberi nel parco attaccanti. A parlare del momento dei bianconeri è l'ex Alessandro, nell'intervista rilasciata a TuttoJuve. Gli scambi L'ex centrocampista in prima battuta ha preso in considerazione lo scambio Cancelo - Danilo. Il portoghese perè uno dei migliori terzini in circolazione, ma l'impostazione offensiva, forse lo rendeva poco adatto al calcio italiano tradizionalmente difensivista, mentre sarà perfetto per il gioco di Pep Guardiola. Danilo, acquisto che ha lasciato scettici i tifosi, potrebbe essere più funzionale per la Juve di Sarri. In ultima analisi i due club potrebbero entrambi trarre vantaggio dall'affare. Sul mancato scambio con il Manchester United trae Lukaku e la successiva mossa della dirigenza della Continassa di togliere ...

