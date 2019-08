Aperitivo in spiaggia | tre look da evitare

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 9 agosto 2019) Anche l'inrichiede un certo stile. Perché, chi l'ha detto che in estate vale tutto? Va bene vestirsi più leggeri, ma esistono delle piccole accortezze per non risultare pacchiani, esibizionisti o sciatti. Anche per farsi unin. Ecco tremaschili dainda: Il palestrato con catenella e slip Glabro (probabilmente ovunque), unto d’olio o almeno così sembra sennò non si comprende lo sberluccichio; e ancora, braccialetti, catenelle, ciondoli a forma di croce, finto rosario, medaglione o medaglietta che custodisce la foto della mamma, della figlia, della fidanzata o dell’amante. Indosso una canotta, attillata. Sotto il costume, pardon, lo slip bianco con scritta o logo a contrasto. Niente pantaloni o bermuda; con tutte quelle ore spese ai manubri non è il caso di coprire ...

Michela26114786 : RT @assurdistan: Monumento ai Caduti del Governo dell’Aperitivo lungo in Spiaggia. - assurdistan : RT @assurdistan: Monumento ai Caduti del Governo dell’Aperitivo lungo in Spiaggia. -