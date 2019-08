Verso le elezioni entro fine ottobre | tre le possibili date

Verso le elezioni - Salvini vede Conte. Lega : “Inutile andare avanti - meglio le urne”. M5S : “Dicano cosa vogliono” : Il voto sulla Tav spacca l’esecutivo. M5S: «Siano più chiari, non si capisce cosa vogliano fare». Conte un’ora a colloquio con Mattarella

A Madrid si va Verso le quarte elezioni in quattro anni : Spagna sempre più nel pantano politico. Il leader socialista Pedro Sanchez non ha ottenuto la maggioranza necessaria per ottenere l’incarico

Ucraina - il partito di Zelensky Verso la maggioranza nelle elezioni legislative : Con oltre il 44% dei voti scrutinati, il partito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky si avvia a conquistare una maggioranza che secondo i media locali oscilla tra i 226 e i 248 seggi sui 450 del Parlamento del Paese. E’ quanto emerge dai dati della Commissione elettorale centrale. Gli ucraini hanno consegnato alla sua formazione Servo del Popolo un risultato record nelle elezioni parlamentari da quando l’Ucraina ha ottenuto la sua ...

Elezioni in Grecia - la destra di Mitsotakis Verso la maggioranza dei seggi : Secondo i primi exit poll in Grecia il partito conservatore di Nea Dimokratia è avanti, al 38-42%, contro il 26,5-30,5% di Syriza. Secondo gli exit poll realizzati dalla società Alco...

Elezioni in Grecia - centrodestra Verso la maggioranza assoluta. Finita era Tsipras : Lo scarto a favore del candidato di centrodestra è di ben 12 punti. Per il paese elle nico si profila il ritorno al potere del partito che governava prima della crisi del debito

Grecia al voto per le elezioni politiche anticipate : Tsipras Verso la sconfitta : Super favorita nei sondaggi è Nea Dimokratia, formazionedi centrodestra guidata da Kyriakos Mitsotakis. Una sua vittoriametterebbe fine all'era del governo di sinistra di AlexisTsipras

Elezioni Grecia - per i sondaggi Nea Dimokratia in vantaggio su Tsipraz : si va Verso governo di larghe intese? : larghe intese già pronte in Grecia per il dopo voto con Tsipras verso un incarico internazionale? Almeno sette punti distaccano Syriza dai conservatori di Nea Dimokratia quando mancano meno di dieci giorni alle Elezioni del prossimo 7 luglio. Il calo del partito di Alexis Tsipras, sempre più proiettato verso un incarico all’estero (Onu o Ocse) dopo lo sforzo fatto per il caso Macedonia, si era manifestato già in occasione delle Elezioni ...

Elezioni in Sardegna - centrodestra Verso la vittoria a Cagliari. A Sassari si va al ballottaggio : Ci sono almeno tre buoni motivi per osservare con una certa attenzione i risultati delle Elezioni amministrative della Sardegna. Visto da Roma il voto isolano aveva il valore di un tentativo di ripartenza per il Pd di Zingaretti e l’importanza di una prova di tenuta per il centrodestra sempre più a trazione leghista. Aveva un certo peso anche per i...