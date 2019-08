Mentre guida si accorge che una persona è in difficoltà perché ha forato una gomma | da

A una donna viene recapitata una multa perché Mentre guidava parlava al cellulare - ma lei è sordomuta dalla nascita : Una multa di 68 euro e una decurtazione di 5 punti è stata recapitata a una donna di Roma perché è stata sorpresa dai vigili al volante della sua auto mentre stava parlando al cellulare. Dovrebbe essere tutto regolare, anzi con la nuova legge, la donna rischiava il ritiro della patente ma c’è un piccolo particolare molto rilevante. Sia la donna che il marito sono sordomuti dalla nascita. La donna si è rivolta a un legale per ...

Conducente ambulanza soccorre una donna e Mentre la sta portando in ospedale è colto da infarto - continua a guidare - cosa accade dopo : Il Conducente di una ambulanza stava soccorrendo una signora anziana che si era sentita poco ben. mentre guidava diretto in ospedale ha avvertito un dolore fortissimo al petto e ha sudato freddo. L’uomo ha riconosciuto immediatamente questi sintomi come quelli di un infarto ma ha continuato lo stesso a guidare fino all’ospedale. Appena arrivato e ha visto i suoi colleghi è svenuto ed è stato soccorso . Entrambi sono stati ...

Fermato Mentre guida l’auto intestata alla moglie : multa e sequestro del mezzo. Le nuove norme del codice della strada che nessuno conosce : Un uomo ha provato a spiegare ai vigili che circolava su un’auto con targa estera soltanto perché è intestata alla moglie e ha anche mostrato la carta di circolazione sulla quale c’è il nome della donna (che con il matrimonio ha acquisito il cognome del marito). Ma i vigili urbani sono stati inflessibili: hanno elevato un verbale da oltre 400 euro e disposto il sequestro della vettura. Il motivo? Il Decreto sicurezza, entrato in vigore nel ...

Trapani. Diretta su Facebook Mentre guida : auto si ribalta - muore il figlio. L’ira dei parenti : Fabio Provenzano, il papà di Francesco, il 14enne deceduto nell'incidente venerdì sera sull'A29, all’altezza di Alcamo (Trapani), stava guidando mentre registrava con lo smartphone un video in Diretta su Facebook. Poco dopo è avvenuto lo schianto. Ora è in gravi condizioni (così come l'altro figlio, Antonino, 9 anni), sorvegliato in ospedale dalle forze dell'ordine che temono una reazione dei parenti dell'ex moglie.Continua a leggere

Posta un video Mentre è alla guida. L’auto si ribalta - muore figlio 13enne. Grave il fratello : Il bambino aveva 13 anni. Nell’incidente è rimasto Gravemente ferito il fratellino di nove anni. In ospedale, ma non in pericolo di vita, anche il padre

Trapani : due fratellini morti in incidente stradale - il padre in diretta Facebook Mentre guidava : Due fratellini, di 9 e 13 anni, sono morti in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte sull'autostrada A29, Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo, nel trapanese. Il 13enne è morto sul colpo, il più piccolo invece era stato trasportato nel reparto di neuro-rianimazione dell'ospedale Villa Sofia, ma non ce l’ha fatta. Alla guida dell’auto, che si sarebbe ribaltata per cause in via di accertamento, c’era il padre dei piccoli, ...

Iris Goldsmith - morta la 15enne figlia di Kate Rothschild : ha avuto un incidente Mentre guidava il quad nella tenuta di famiglia : Iris Annabel Goldsmith è morta a 15 anni in un incidente con il quad. Si trovava nella tenuta di famiglia nel Somerset. Iris era figlia di Ben Goldsmith e dell’ex moglie di lui, Kate Rothschild. Il padre della ragazza, uno degli uomini più ricchi e potenti del Regno Unito, ha postato un tweet: “Mio Dio, per favore, posso riavere la mia bella, brillante, gentile, bambina. Per favore Dio. E se non fosse possibile, per favore, prenditi ...

Trapani : due fratellini morti in un incidente - il padre era in diretta Facebook Mentre guidava : Due fratellini, di 9 e 13 anni, sono morti in un incidente stradale verificatosi la scorsa notte sull'autostrada A29, Palermo-Mazara del Vallo, all'altezza di Alcamo, nel trapanese. Il 13enne è morto sul colpo, il più piccolo invece era stato trasportato nel reparto di neuro-rianimazione dell'ospedale Villa Sofia, ma non ce l’ha fatta. Alla guida dell’auto, che si sarebbe ribaltata per cause in via di accertamento, c’era il padre dei piccoli, ...

Bologna - si fa un selfie Mentre guida : fermata dai carabinieri - morde un militare : A Bologna i carabinieri hanno fermato un’automobilista di 63 anni perché stava guidando in modo pericoloso, impegnata con una mano a scattarsi un selfie con il cellulare. Dopo aver esibito e consegnato la patente al militare, la donna ha tentato di riprendersela azzannandolo a una mano. È stata denunciata.Continua a leggere

Caserta - colpito da un gabbiano Mentre guidava la sua moto : 47enne muore in ospedale : Un bruttissimo incidente si è verificato nelle scorse ore a Caserta, precisamente lungo la strada provinciale 335, dove un uomo di 47 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato colpito accidentalmente da un volatile, probabilmente un gabbiano. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, Nicola Nacchia (questo il nome della vittima) si trovava in sella alla sua moto quando l'animale si sarebbe lanciato in picchiata su di lui. A ...