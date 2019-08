Il ministro Trenta e i soldati in Libia

Rissa davanti al ministro Trenta : finisce a coltellate : Luca Sablone Il ministro della Difesa era tra gli invitati al ricevimento: la sua scorta ha bloccato il cameriere violento Pranzo insolito per Elisabetta Trenta, che ha dovuto fare i conti con una scena surreale. È successo tutto in un ristorante di Rocca di Papa, ai Castelli Romani: qui si stava svolgendo un normale banchetto nunziale, quando ad un certo punto in sala è scoppiato il panico. Una Rissa vera e propria ha colto tutti di ...

Rocca di Papa - lite al pranzo di nozze : cameriere accoltella collega davanti al ministro Trenta : Rissa tra camerieri con accoltellamento ieri sera a un ricevimento di nozze a Rocca di Papa, alle porte di Roma. Secondo quanto si è appreso, tra gli ospiti del matrimonio c’era anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Rocca di Papa che hanno arrestato un italiano di 46 anni che con un coltello ha ferito all’addome un collega georgiano di 22 anni. Alla base ...

Trenta : "Le navi rispondono a ministro competente" : Si è tenuto questa sera a Palazzo Chigi un importante vertice di governo sul tema dei migranti. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato i ministri Matteo Salvini, Enzo Moavero Milanesi ed Elisabetta Trenta, con quest’ultima che è parsa abbastanza polemica nei confronti del collega dell’Interno. "Le navi prendono ordini dal ministro di riferimento, poi si agisce insieme", ha sottolineato la ministra della Difesa.Soddisfatto ...

Vertice sui migranti - Trenta : "Navi rispondono a ministro competente" : Si è tenuto questa sera a Palazzo Chigi un importante Vertice di governo sul tema dei migranti. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato i ministri Matteo Salvini, Enzo Moavero Milanesi ed Elisabetta Trenta, con quest’ultima che è parsa abbastanza polemica nei confronti del collega dell’Interno. "Le navi prendono ordini dal ministro di riferimento, poi si agisce insieme", ha sottolineato la ministra della Difesa.Soddisfatto ...

Trenta : a navi ordini da ministro competenteSalvini : la Marina farà controlli preventivi : A fine vertice il leghista non risponde sulla proposta di fare difendere i porti alle navi della Marina: "A me basta che le forze armate difendano i confini". La collega della Difesa: "Salvini non mi ha chiesto le navi all'imbocco dei porti". Per Conte il summit "è stato proficuo"

**Migranti : Trenta - navi prendono ordini da ministro competente** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Nonostante l’agitazione del momento, stiamo lavorando tutti insieme per la sicurezza del Paese. Le navi prendono ordini dal ministro di riferimento. Bisogna comprendere bene che ogni ministro ha una sua area di competenza, nelle aree di concorso in cui si partecipa insieme alla competenza di un altro ministero ci si coordina. Ma l’ordine viene sempre dal ministro di riferimento”. Lo ...

**Migranti : Trenta - navi prendono ordini da ministro competente** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Nonostante l’agitazione del momento, stiamo lavorando tutti insieme per la sicurezza del Paese. Le navi prendono ordini dal ministro di riferimento. Bisogna comprendere bene che ogni ministro ha una sua area di competenza, nelle aree di concorso in cui si partecipa insieme alla competenza di un altro ministero ci si coordina. Ma l’ordine viene sempre dal ministro di riferimento”. ...

Vertice sui migranti - Trenta : "Le navi devono prendere gli ordini dal ministro competente" : Terminata la riunione a Palazzo Chigi. Conte: "Incontro proficuo". Secondo la titolare della Difesa, dalla Libia non arrivano pericoli eccessivi, mentre sono aumentati gli sbarchi di immigrati provenienti dalla Tunisia

Governo - Iezzi (Lega) : “Di Stefano del M5s? Lo prendono tutti in giro. Trenta? Sconvolgente che sia ministro” : “Le parole di Manlio Di Stefano su Matteo Salvini? Non commento quello che dice, è uno che in Parlamento prendono tutti in giro. E’ un personaggio folkloristico, appartiene a quell’ala del M5s che è, appunto, un po’ folkloristica. Io lascerei stare”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il deputato della Lega, Igor Iezzi, commenta l’ultima staffilata del ...

Migranti - scontro al governo con Salvini - il ministro Trenta : 'Si sarebbe potuto evitare' : Affermare che la ministra Trenta è irritata con Salvini è dir poco. "Quanto sta accadendo in questi giorni con i Migranti si sarebbe potuto evitare", dichiara oggi al Corriere della Sera. "Lo avevo detto a Salvini, senza missione Sophia torneranno le Ong. Non mi ha voluta ascoltare ed ora si lamenta. Manderò le navi a pattugliare il Mediterraneo per combattere i trafficanti". È tornata, quindi, la tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle sui ...

Migranti - il ministro della Difesa Trenta : “Ho avvisato Salvini sulle ong ma non ha ascoltato. Manderò le navi militari” : “Quanto che sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missione Sophia torneranno le ong. Non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta”. A dirlo è la ministra della Difesa in quota M5s Elisabetta Trenta in un colloquio col Corriere della Sera nel quale ha commentato i recenti casi di scontro tra il governo italiano e le navi delle ong, la Sea Watch prima e la Mediterranea poi, ...

ministro Trenta : "Gravissimo quanto fatto dalla capitana della Sea Watch" : La ministra della Difesa Elisabetta Trenta (M5s) interviene sulla vicenda Sea Watch per stigmatizzare il comportamento della comandate della nave Carola Rackete che ha forzato l’alt imposto dalla Guardia di Finanza attraccando nel porto di Lampedusa la scorsa notte. Sea Watch 3: sbarcati tutti i migranti, arrestata la comandante La Sea Watch 3 è entrata nel porto di Lampedusa ...

Sea Watch - il disastro del ministro Trenta : "Perché non parla?". Lampedusa - bomba sul M5s : Nella notte folle di Lampedusa, con la Sea Watch che forza il blocco della Guardia di finanza e fa sbarcare i suoi 40 migranti, finisce nella bufera anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, d'area M5s. "Sigonella '85, seppur con i dovuti distinguo, come Lampedusa 2019, quando anche chi non

Molise senza medici - ministro Trenta conferma : “C’è la possibilità di inviare militari” : In visita a Campobasso, il ministro Elisabetta Trenta ha confermato che si sta cercando una soluzione per coprire il buco di organico degli ospedali del Molise: “Stiamo esaminando la possibilità di inviare medici militari per far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali, ma al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione”.