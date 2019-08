I migliori giocatori della Champions 2018 19 | c’è anche Ronaldo

Serie A - i migliori giocatori del 2018/19 potranno indossare una patch celebrativa : Non solo scudetto o logo tricolore della Coppa Italia: sulle maglie della Serie A 2019/20 potrebbe comparire una nuova patch. I sei vincitori del premio come miglior calciatore potranno infatti apporre sulla propria divisa il fregio ufficiale, come spiegato dalla Lega Serie A in un comunicato. “Il calciatore che nella stagione precedente si sia aggiudicato […] L'articolo Serie A, i migliori giocatori del 2018/19 potranno indossare ...