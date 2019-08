Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) L’usodei telefoni, su un arco di dieci anni, non èall’incremento deldi. È quanto emerge dal rapporto dell’Istituto superiore di sanità (Istisan) dal titolo “Radiazioni a radiofrequenze e” e curato insieme ad Arpa Piemonte, Enea e Cnr-Irea. Si tratta di un report i cui risultati sono in parte anticipati da altri studi e che smentiscono i risultati delle ricerche precedenti sul tema. I dati attuali, che escludono un rapporto tra l’utilizzo di smatphone emaligni, come il glioma o benigni, come meningioma, neuroma acustico odelle ghiandole salivari, “non consentono – però – valutazioni accurate deldeiintracranici e mancano dati sugli effetti a lungo termine dell’uso del cellulare iniziato durante l’infanzia”. Il testo, redatto da Susanna Lagorio, Laura ...

MediasetTgcom24 : Iss: uso cellulari a lungo termine non aumenta il rischio di tumori #iss - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Tumori, “uso prolungato dei cellulari non associato all’aumento del rischio di malattia” - fattoquotidiano : Tumori, “uso prolungato dei cellulari non associato all’aumento del rischio di malattia” -