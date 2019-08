Tempesta | Giunta in assordante silenzio su nidi chiusi

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma – “Nessuna certezza e ancora nessuna soluzione certa al problema dei 7 asili nido che resterannoper lavori di adeguamento antincendio a settembre, nel municipio XI. Il, l’approssimazione e il disinteresse della maggioranza su questo fronte sono eclatanti e inaccettabili. Questa mattina nel corso della commissione Trasparenza convocata per avere delucidazioni relativamente alle possibili alternative per le centinaia di famiglie che dal primo settembre non potranno contare sul posto nel nido comunale, abbiamo amaramente constatato che la maggioranza non solo brancola nel buio, ma nemmeno si presenta. Nessuna soluzione certa e’ stata finora adottata e nessuna informazione e’ stata inviata ai genitori dei bambini regolarmente iscritti negli asili, che saranno interessati dai lavori. Stupisce, anzi, che siano state proprio le famiglie ...

Colledue : @elisabettapetr2 Purtroppp siamo come una nave senza nocchiero e, per giunta, nel mezzo della tempesta. - Donata_Bortone : RT @beppegas000: #Buongiorno #temporale È giunta la tempesta con la sua possente forza, con i suoi bagliori che ci hanno fatto tremare.Ho a… -