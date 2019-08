Salvini: o si fa o non scaldo poltrona

"Non sono fatto per le mezze misure, o le cose si possono fare per intero e in fretta oppure star lì a scaldare lanon fa per me". Così Matteodal palco di Sabaudia durante il suo comizio a un evento della Lega. "Tenerci 7 ministeri per non riuscire a fare le cose, tutte, 100su 100, è inutile", ha aggiunto il vicepremier e ministro dell'Interno. "Le sette poltrone della Lega, i sette ministri della Lega sono a disposizione degli italiani". E' quanto ha tenuto a ribadire."Non ci interessa avere qualchein più".(Di mercoledì 7 agosto 2019)