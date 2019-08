A rischio il concerto di Jovanotti a Policoro Matera | ambientalisti contro il Jova

Thegiornalisti - è a rischio "flop" il concertone al Circo Massimo - : Pina Francone La band ha venduto 25mila biglietti, che non sono pochi: sono però insufficienti a riempire il Circo capitolino Il concertone dei Thegiornalisti al Circo Massimo potrebbe ridursi a concerto, se non addirittura a concertino. L'andamento delle vendite dei biglietti per l'evento al parco capitolino, appuntamento fissato al 7 settembre, non sta andando infatti a gonfie vele. Spieghiamo. Al momento, il gruppo indie ha ...

“Troppo rischioso”. Annullato il concerto sulla spiaggia di Jovanotti ad Albenga. Ecco perchè : La notizia era nell’aria da molto tempo. Adesso è addirittura ufficiale: una data del Jova Beach Party, infatti, è stata cancellata per problemi logistici. Lo ha reso noto direttamente la Trident Music, la società organizzatrice dell’evento. Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato di come associazioni ambientaliste e autorità competenti avessero manifestato dubbi e avanzato criticità sulla fattibilità, in termini di rispetto naturale e di ...

A rischio il concerto di Jovanotti a Vasto : "Problemi di sicurezza" - : Francesca Bernasconi Il prefetto a chiesto di bloccare l'evento: "A rischio l'incolumità di decine di migliaia di fan" Il Jova Beach Party, l'evento dell'estate, che porta il cantante su numerose spiagge italiane, per poi terminare in cima alle Dolomiti, a Plan de Corones, colleziona una polemica dietro l'altra. Prima era stato accusato di non fare attenzione all'ambiente, nonostante la collaborazione con il Wwf e il cambiamento di ...