Station 19 | da stasera in seconda serata su Canale 5 parte la prima stagione

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 7 agosto 2019)19, anticipazioni e trama dell’episodio in onda mercoledì 7 agosto su5. Si tratta della serie spinoff di Grey’s Anatomy. Un’estate all’insegna della serialità americana per5. Dopo l’appuntamento con The Fix,debutta in chiaro ladi19, lo spinoff di Grey’s Anatomy. L’appuntamento è per le 23:50 circa insu5 da mercoledì 7 agosto con il primo episodio. Da metà agosto dovrebbero andare in onda due episodi a settimana, ma vi aggiorneremo su questo. Ladello spinoff di Grey’s Anatomy è composta da 10 episodi ed è stata rinnovata per unacomposta da 17 episodi, e anche per una terza che andrà in onda nel 2020 su ABC negli Stati Uniti. Episodio 1×01 – “Il Blocco” Quando la squadra risponde ad una chiamata per un incendio, lì il capitano ...