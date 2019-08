Meteo Agosto | l’Italia si spacca in due | ondata di caldo al Centro-Sud | forte maltempo al

Previsioni Meteo Ferragosto : Italia divisa tra temporali e tempo stabile [MAPPE e DETTAGLI] : La festività clou dell’estate potrebbe riservare qualche sorpresa. Stiamo monitorando quotidianamente l’evoluzione per il Ferragosto e riscontriamo, ancora con i dati odierni, una tendenza a relativa “rottura” della fase super calda precedente. Proprio nel corso della giornata festiva, potrebbe avere inizio una fase instabile e mite per il nostro Paese grazie all’avvento sul bacino centro settentrionale del ...

Previsioni Meteo 6 agosto : caldo e afa al centro-sud - temporali al nord : Le temperature aumenteranno nelle regioni centro-meridionali mentre in quelle del nord si assisterà a temporali sparsi e a temperature inferiori alle medie.Continua a leggere

Meteo Protezione Civile domani 6 Agosto : tornano i temporali su parte del Nord : Nella giornata di domani tenderà ad aumentare l'instabilità sul Nord Italia, con rovesci e temporali che interesseranno principalmente le zone montuose e pedemontane, con locali sconfinamenti però...

Previsioni Meteo per Ferragosto - conferme sul brusco stop del caldo : possibili locali piogge - gli aggiornamenti sulla tendenza : L’ ondata di calore prevista per l’inizio della seconda decade del mese non sembra, allo stato dei dati attuale, avere prosecuzione o perlomeno ininterrotta. Le prospettive, proprio a iniziare da Ferragosto e per qualche giorno a venire, sono per una soppressione del promontorio anticiclonico ad opera di un fronte instabile proveniente dalle regioni britanniche, in affondo verso il Mediterraneo centro settentrionale dopo aver ...

Meteo - le previsioni di martedì 6 agosto : Meteo, le previsioni di martedì 6 agosto Una nuova ondata di caldo, con temperature sopra i 40 gradi da mercoledì, è attesa sul Sud. Al Nord, invece, è previsto un peggioramento del tempo che nei prossimi giorni potrebbe toccare anche alcune zone del Centro. Nel week-end, poi, il sole dovrebbe tornare ...

Previsioni Meteo 11-14 agosto - Italia sulla graticola per il caldo : temperature fino a +42/+43°C [MAPPE e DETTAGLI] : I dubbi iniziano essere sempre meno circa una possente ondata di caldo di matrice nordafricana verso l’Italia nei giorni precedenti il Ferragosto, sebbene per una buona affidabilità della previsione, bisogna attendere almeno altri 3/4 giorni. Ancora una volta univocità di vedute, anche nelle corse odierne, dei maggiori modelli di calcolo mondiali circa l’avvento di una possente struttura di alta pressione sul Mediterraneo centrale e ...

Previsioni Meteo 5 agosto - bel tempo e sole su tutta l’Italia : temperature in aumento : Le Previsioni meteo di lunedì 5 agosto sembrano prospettare una bella giornata di sole per tutta l'Italia. Pochissime le precipitazioni previste, concentrate soprattutto sulle Alpi. Si registrano, inoltre, temperature massime in lieve rialzo sia al Nord che al Centro che al Sud, con valori che raggiungeranno i 34 gradi.Continua a leggere

Meteo Protezione Civile domani 5 Agosto : stabile e soleggiato su tutta Italia : Nella giornata di domani l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità e ampio soleggiamento sulla penisola. Solo qualche locale disturbo atteso sulle Alpi e su alcune zone...

Meteo - le previsioni di lunedì 5 agosto : Meteo, le previsioni di lunedì 5 agosto La settimana inizierà con una giornata di sole su tutte le regioni. Locali rovesci interesseranno soltanto alcuni rilievi e piccole aree nell'entroterra. Le temperature subiranno un generale aumento con massime quasi sempre comprese tra i 29 e i 34 gradi Parole chiave: ...

Meteo - arriva l'anticiclone africano : caldo al Sud fino al 13 agosto : Ancora caldo africano al centro sud fino al 13 agosto. Lo annunciano le previsioni Meteo. Anticiclone africano e temperature fino a 40 gradi

Previsioni Meteo 4 agosto : tornano sole e caldo ma temporali improvvisi in agguato : Le Previsioni meteo di domenica 4 agosto indicano un ritorno di sole e caldo su tutta la Penisola, da nord a sud, ma non mancheranno annuvolamenti pomeridiani nelle aree alpine e prealpine che potrebbero dare vita a improvvisi temporali e grandinate. Le temperature di nuovo in aumento, primi segnali di una settimana caratterizzata da una nuova fiammata di calore africano.Continua a leggere

Previsioni Meteo : prima tendenza del tempo per Ferragosto : È già al vaglio dei modelli matematici a lunga gittata, la possibile evoluzione del tempo per la festività di Ferragosto. Certo, si tratta di dati ancora embrionali, evidenziabili dalla coda delle corse modellistiche, tuttavia qualche prima indicazione c’è e la rendicontiamo in questo articolo. Abbiamo già evidenziato in altra sezione, una possibile fase all’insegna dell’alta pressione, anche robusta alta pressione con sole, ...

Meteo - le previsioni di domenica 4 agosto : Meteo, le previsioni di domenica 4 agosto Ancora bel tempo su tutta la penisola con temperature in rialzo al Nord e stabili al Centrosud, tranne in Sardegna e in Sicilia dove il termometro dovrebbe abbassarsi di qualche grado. LE previsioni Parole chiave: ...

PREVISIONI Meteo WEEKEND/ Sabato e domenica 3-4 agosto : sole quasi ovunque... : PREVISIONI METEO WEEKEND, Sabato e domenica 3-4 agosto: sole e cielo sereno praticamente ovunque ma non mancheranno temporali e rovesci isolati. Ecco dove..