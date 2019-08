La repubblica dei replicanti in vacanza e il vero obiettivo della

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 6 agosto 2019) Lo spettacolo del petto semi-villoso e non esattamente con la tartaruga (!) di Salvini alla consolle di un bagnoriviera romagnola con in mano un Mojito lo abbiamo ammirato tutti, probabilmente anche più di una volta grazie al video postato su. Agli innumerevoli commenti oggi si sono aggiunte le critiche dei vertici militari per l’uso inappropriato dell’inno nazionale.Possiamo dividere le critiche in tre grandi macro-categorie: i “catuboni”, termine emiliano per indicare i “bacchettoni chiesaioli”, gli indignati generici e quelli del “ma va a lavurar”. Questi tre insiemi hanno in comune un dato: in modo più o meno colorato o, molto più spesso, volgare si sono concentrati sulle “cubiste” e sulle varie donne che si accalcavano per farsi un selfie con Lui che, va da sé, capitava fossero ...

