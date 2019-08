Fisco sospende notifiche per Ferragosto

L'agenzia delle Entratedal 10 al 25 agosto la notifica di circa 800mila atti per evitare disagi ai contribuenti che nelle due settimane centrali di agosto sono in vacanza. Si tratta di circa 492mila cartelle attese per posta e altre 305attraverso la Pec. La sospensione non riguarda i circa 25mila atti inderogabili. L'Agenzia ricorda che attraverso il portale e la App, accedendo con le proprie credenziali, è sempre possibile verificare la propria posizione,cartelle e avvisi e procedure in corso.(Di martedì 6 agosto 2019)