Bologna | centro sociale abusivo sgomberato con una ruspa

Bologna - al via lo sgombero del centro sociale Xm24 : attivisti sul tetto - la polizia usa le ruspe : Al via a Bologna lo sgombero del centro sociale anarchico Xm24 nel quartiere bolognina, in via Fioravanti. Centinaia di persone stanno manifestando fuori dalla struttura, altre 50 sono asserragliate all'interno. Forze dell'ordine in tenuta antisommossa stanno usando una ruspa per abbattere le barricate. Salvini: "La musica è cambiata".Continua a leggere

Bologna - multa di 516 euro agli anziani che ballano il liscio : la denuncia del centro sociale : A prendere la multa è il centro sociale Pilastro di via Dino Campana a Bologna. A denunciare il fatto la presidente del centro, Antonella Amianti. Durante una delle tante serate organizzate per gli anziani sono arrivati i vigili che hanno chiesto dei documenti: "Se andiamo avanti così, ci toccherà chiudere, dato che facciamo già i salti mortali per tenere vivo il centro".Continua a leggere

Bologna - nuovo centro per famiglie in difficoltà : Generali Italia ha inaugurato a Bologna, presso la scuola dell'infanzia "Il Trenino", in Via Scandellara, il centro "Ora di futuro".

Bologna - bambina di 7 anni annega nel fiume Reno : era al centro estivo : Una bimba di 7 anni è morta annegata nel fiume Reno a Molino del Pallone, al confine fra Emilia e Toscana. La bambina – nata in Italia da una famiglia di origine nigeriana che vive in provincia di Pistoia – stava partecipando a un centro estivo con altri coetanei e accompagnatori. Le cause precise del decesso sono ancora in corso di accertamento: secondo una prima ricostruzione la ragazzina si trovava lungo il fiume ed è caduta in ...

Calciomercato - le ultime trattative : un centrocampista per il Cagliari - i nomi per Lecce - Bologna e Lazio e lo scambio tra Sassuolo e Spal : Calciomercato – Il mercato entra nel vivo. Tante squadre attive in queste ore. Il Cagliari lavora soprattutto per il centrocampo: Rog del Napoli può arrivare in prestito, ma occhio anche al Parma; Traoré, preso dalla Juventus, può arrivare a titolo temporaneo, dopo l’ottimo finale di stagione con l’Empoli; il nome più vicino è quello di Valzania. Dopo la stagione a Frosinone, il centrocampista è tornato all’Atalanta ...

Calciomercato - le notizie di oggi : Bologna scatenato - l’Atalanta su un centrocampista ucraino - lo scambio tra Roma e Juventus : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Bologna scatenato – Il Bologna riparte da Mihajlovic. Importante scelta del club rossoblu che è riuscito a convincere l’artefice della salvezza, il serbo rappresenta una garanzia come ...