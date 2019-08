WWE 2K20 annunciato ufficialmente | Tutte le Edizioni

Fonte : gamerbrain

(Di lunedì 5 agosto 2019) 2K haoggi che la Raw Women’s Champion in carica Becky Lynch® e la Superstar WWE Roman Reigns saranno le due Superstar di copertina di WWE, il titolo più recente della storica serie di videogiochi sul mondo della WWE. Lynch e Reigns saranno i volti della campagna pubblicitaria globale per l’uscita di WWEcon il motto “Step Inside” (“Sali sul ring”): un invito per tutti i giocatori a entrare nel mondo della WWE per affrontare le tantissime ed esaltanti nuove sfide che incontreranno sul ring virtuale. WWEuscirà in contemporanea mondiale martedì 22 Ottobre 2019 per sistema digitale di intrattenimento PlayStation 4 e per i dispositivi della famiglia Xbox One, che comprende Xbox One X e PC Windows. I giocatori che acquisteranno WWEDeluxe Edition o WWECollector’s ...

