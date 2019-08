Son da record | nell’ultimo anno 78 gare e 110mila km percorsi

Sondaggi elettorali - nuovo record per la Lega : Salvini sfiora il 39% - M5s crolla sotto il 15% : Un Sondaggio realizzato da Winpoll per il Sole 24 Ore mette in risalto la continua ascesa della Lega, che raggiunge il record dei consensi, sfiorando il 39%. Prosegue il crollo del Movimento 5 Stelle, ora addirittura al di sotto del 15%. Gli italiani, inoltre, vogliono mettere fine all'esperienza del governo e andare ad elezioni anticipate.

Nuoto - Mondiali 2019 : record del mondo di Anton Chupkov nei 200 rana che svernicia Matthew WilSon nel finale : Quella dei 200 rana maschili dei Mondiali di Nuoto 2019 di Gwangju era una delle finali più attese di questa giornata, visto che già nelle semifinali di ieri l’australiano Matthew Wilson aveva fatto tremare la vasca stabilendo il nuovo record del mondo in 2’06”67 aprendo la sfida stellare per oggi col favorito della vigilia, il russo bronzo olimpico in carica della distanza Anton Chupkov. La battaglia in acqua non ha affatto ...

Margherita Panziera - Mondiali nuoto 2019 : “Ho fatto la mia gara e Sono tranquilla. Non pensavo al record di Smith” : Margherita Panziera è in finale nei 200 dorso ai Mondiali di Gwangju. Obiettivo centrato dall’azzurra, che chiude al terzo posto la sua semifinale, che viene vinta da un’incredibile Regan Smith. L’americana realizza qualcosa di impensabile, stabilendo il nuovo record del mondo con un pazzesco tempo di 2.03.35. Un crono incredibile e che ha lasciato anche tutte le avversarie, Panziera compresa, quasi senza parole: ...

Previsioni meteo 26 luglio - il caldo record resiste sull’Italia ma Sono in arrivo i temporali : Che tempo farà oggi? Secondo le Previsioni meteo di venerdì 26 luglio continua la fase di caldo afoso degli ultimi giorni soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord, dove non mancherà la pioggia durante le ore notturne. Temperature in lggero calo al Sud. Ma nel weekend sono in arrivo forti temporali e grandinate.Continua a leggere

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Dressel re dei 100 stile sotto i 47?. Record del mondo di WilSon nei 200 rana e della 4×200 donne australiana! Out Restivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FINALI DI OGGI IL MEDAGLIERE AGGIORNATO 15.05: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani alle 3 di notte con una giornata che si preannuncia più densa di azzurro. Buon pomeriggio 15.02: Due Record del mondo nella giornata di oggi. entrambi targati Australia: Wilson nei 200 rana e la 4×200 stile uomini. Male Restivo nei 200 dorso, unico italiano in gara, fuori ...

Mondiali Nuoto 2019 – Record del mondo nei 200 rana per Matthew WilSon : eguagliato il primato del 2017 di Watanabe : Matthew Wilson fa registrare il Record del mondo nei 200 metri rana: il nuotatore australiano eguaglia il primato di Ippei Watanabe siglato nel 2017 Continua lo spettacolo dei Mondiali di Nuoto 2019 nelle acque di Gwangju. Il nuotatore australiano, Matthew Wilson, ha fatto registrare il Record del mondo nei 200 metri rana, battuto nella seconda semifinale nuotata in 2’06″67. Matthew Wilson ha eguagliato lo stesso tempo fatto ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Matthew WilSon eguaglia il record del mondo nei 200 rana in semifinale. Grande sfida con Chupkov : La rana maschile a questi Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) continua ad essere su livelli stellari. Dopo le imprese del britannico Adam Peaty, confermatosi senza e senza ma il migliore interprete al mondo dei 50 e 100 metri, nelle semifinali odierne dei 200 rana è stato un australiano a farsi vedere. Si tratta di Matthew Wilson che toccando la piastra a meta gara in 1’00″77, ha terminato la sua prova in ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Matthew WilSon eguaglia il record del mondo nei 200 rana in semifinale. Grande sfida con Chupkov : La rana maschile a questi Mondiali 2019 di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud) continua ad essere su livelli stellari. Dopo le imprese del britannico Adam Peaty, confermatosi senza e senza ma il migliore interprete al mondo dei 50 e 100 metri, nelle semifinali odierne dei 200 rana è stato un altro rappresentante del Regno Unito a farsi vedere. Si tratta di Matthew Wilson, argento nei 100 alle spalle di Peaty, che toccando la piastra a meta gara in ...

Usa 2020 - Sondaggio : record Trump al 44% : 0.00 Aiutato da una forte economia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha visto salire il suo indice di approvazione al livello più alto da quando è alla Casa Bianca. Dal 39% di aprile al 44% di luglio, secondo un sondaggio di Washington Post-Abc News. Tra gli elettori registrati, la percentuale passa dal 42% al 47%. Il 53% però disapprova il suo operato.Il suo rating su molti temi è sotto il 42% (solo in economia ha il 51%) e 6 ...

Comuni sciolti per mafia - lo studio : Sono 249 in 18 anni - il record in Calabria. “Ma troppo arbitrio al governo” : sono 249 i Comuni sciolti per mafia in Italia dal 1991, quando entrò in vigore la prima legge, a oggi. Per altri 26, lo scioglimento deciso dal governo è stato bocciato dai giudici amministrativi. Poi ci sono ben 62 amministrazioni colpite negli anni più volte, fino a tre. A conti fatti, i provvedimenti emanati hanno toccato quota 328. E nel momento in cui scriviamo sono 40 i municipi dove al posto di sindaco e assessori è insediata una ...

Matteo Salvini - Sondaggi : la Lega sale ancora - per il centrodestra numeri da record : Il pugno duro sui migranti? Paga. Fare a musate con l'Unione Europea? Paga. E all'incasso ci passa sempre lui, Matteo Salvini. L' uomo che ha saputo sfatare la profezia nenniana del «piazze piene, urne vuote» e che elezione dopo elezione riempie sia le prime sia (soprattutto) le seconde. A certifica

Sondaggi elettorali - continua l’ascesa della Lega : è record storico - raggiunto il 38% : L'ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7 evidenzia una continua crescita della Lega di Matteo Salvini nei giorni in cui al centro del dibattito politico c'è il caso della Sea Watch. Il partito di Matteo Salvini arriva al 38% e registra il suo record storico nei Sondaggi. Stabile il Pd, ancora in calo il Movimento 5 Stelle.continua a leggere

Piogge monSoniche in India : precipitazioni record su Mumbai - 32 morti : A causa delle violente Piogge monsoniche che si sono abbattute in India, 32 persone sono morte a Mumbai: secondo le autorità, nell’area, nell’arco di 24 ore, sono caduti 375,2 mm di acqua, una quantità che non si registrava dal 2005. Le precipitazioni dovrebbero proseguire e creare ulteriori problemi anche al traffico stradale, ferroviario e aereo, con oltre 50 voli già cancellati nella giornata di lunedì. La polizia ha confermato ...

Sondaggi elettorali SWG - la Lega batte ogni record - è al 38% : Sondaggi elettorali SWG, la Lega batte ogni record, è al 38% La Lega non pare essere intenzionata a fermare la propria corsa secondo Swg, che come ogni settimana presenta i propri Sondaggi elettorali presso il tg di La7.Probabilmente la vicenda della Sea Watch 3 ha attirato l’attenzione degli elettori sul partito di Salvini, il più esposto quando si parla di immigrazione.Non è un caso che quasi l’unica forza politica a subire ...