Sicurezza | governo pone fiducia al Senato su dl

Sicurezza bis - Governo pone fiducia : 15.50 Il Governo, come annunciato in precedenza, ha posto la questione di fiducia sul decreto legge Sicurezza bis, in discussione al Senato. Lo ha comunicato all'Aula il ministro dei Rapporti conil Parlamento,Fraccaro.

Decreto Sicurezza bis - i numeri al Senato e assenze strategiche. M5s : “Governo non cade” : Il Decreto Sicurezza bis andra' in Aula senza mandato al relatore. La commissione Affari costituzionali del Senato ha infatti licenziato il provvedimento senza esaminare i 1240 emendamenti presentati e dalle 12 l'Assemblea di palazzo Madama sara' impegnata con le questioni pregiudiziali presentate dalle opposizioni. E' quindi ormai scontato il ricorso alla fiducia da parte del governo, visto che sarebbe alquanto 'travagliato' l'esame del ...

Dl Sicurezza bis - verso la Fiducia al Senato. Salvini : “Conto che passi”. Patuanelli (M5s) : “Governo non rischia di cadere” : Il decreto Sicurezza bis affronta l’Aula del Senato e il voto per la conversione definitiva in legge. Secondo le ultime indiscrezioni, si prevede che il governo metterà la Fiducia sul provvedimento bandiera per la Lega: le tensioni dentro e fuori la maggioranza e i numeri risicati (appena 5 i voti di scarto su cui può puntare l’esecutivo) lasciano intendere che questa sarà la strada scelta dal premier Conte. Il vicepremier del ...

Lega-M5s - il governo non cade nel giorno del decreto Sicurezza : tutto merito di Fi eFdi : Che il governo debba superare sul decreto Sicurezza quota 161 per stare in piedi non sta scritto da nessuna parte. Se si considera il lungo elenco di decreti legge e la conseguente valanga di voti di fiducia, si registra una media di 151 voti a favore della maggioranza. Un numero al di sotto dei 171

Governo - inizia la settimana decisiva. Si parte con il Dl Sicurezza bis : numeri risicati in Senato. Poi lo scoglio Tav e l’Autonomia : Decreto Sicurezza, tav e manovra. O si va in vacanza, oppure “tutti a casa“. inizia la settimana decisiva prima il Governo Conte e per la maggioranza Lega-M5S. L’ultima prima della chiusura estiva delle Aule parlamentari, durante la quale saranno posti ai voti alcuni dei provvedimenti che più hanno fatto litigare Matteo Salvini e Luigi Di Maio nell’ultimo periodo. Una “conta” in tutto e per tutto, dove si ...

Lega-M5s - i cinque senatori che potrebbero far cadere il governo : a loro la decisione sul decreto Sicurezza : Martedì 6 agosto sarà il giorno fatidico, quello che decreterà le sorti di questo governo, nonché il giorno della fiducia al decreto Sicurezza bis. Solo due giorni fa la maggioranza ha guadagnato un altro senatore, Emma Pavanelli (M5S), ripescata in Umbria - ricorda Il Corriere della Sera - per manc

Governo - Salvini : “Manovra coraggiosa o il coraggio lo chiediamo agli italiani. Sul decreto Sicurezza bis vedremo se c’è una maggioranza” : Individua la legge di Bilancio come il vero snodo per la tenuta dell’esecutivo, chiarendo però che sul decreto Sicurezza bis “vedremo se questo Governo ha una maggioranza”. Attacca tre ministri M5s e risponde gelido sul suo rapporto con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un’intervista – senza domande su Savoini e solo un veloce passaggio sul giornalista di Repubblica insultato sotto il sole di Milano ...

Il governo trema sulla giustizia : Salvini vuole svuotare il testo - c'è la fiducia sulla Sicurezza : La cartina di tornasole della distanza tra M5S e Lega sulla giustizia è nel voto della Giunta per le autorizzazioni della Camera che ieri ha votato a favore della richiesta di arresto del...

Tav - giustizia - autonomia - SicurezzaQuante spine per il governo Conte : Dalla tav alla giustizia fino all'autonomia. Quanti fronti aperti all'interno del governo... ma il vero primo snodo è il via libera al decreto Sicurezza bis Segui su affaritaliani.it

M5s - fonti confermano : "Martedì crisi di governo sul decreto Sicurezza-bis" - i 15 killer della maggioranza : Voci dal Senato. Voci che danno il governo gialloverde davvero appeso un filo. Come è noto, la maggioranza dispone solo di due voti in più rispetto alle opposizioni, 163 contro 161 (alla maggioranza manca anche il voto di Umberto Bossi, ancora in precarie condizioni di salute). E come è altrettanto

Governo : Sicurezza e Tav - al Senato maggioranza sul filo dei numeri : Roma, 29 lug. (AdnKronos) – Chiusa la finestra elettorale per un eventuale voto anticipato a settembre, non è scongiurato il rischio di una crisi di Governo alla vigilia di ferragosto, qualora la coalizione M5S-Lega dovesse non disporre più di una maggioranza parlamentare. Decisive saranno le prossime votazioni al Senato, quelle sul decreto sicurezza bis, che dovrebbe arrivare in Aula la prossima settimana, e sulla mozione anti-Tav ...

Governo : Sicurezza e Tav - al Senato maggioranza sul filo dei numeri (2) : (AdnKronos) – Sommando i 60 voti di Forza Italia (non contando naturalmente la presidente Elisabetta Casellati), i 18 di Fratelli d’Italia e i 52 del Pd, si arriva a 130. Ci sono poi gli 8 membri del Gruppo delle Autonomie, del quale fanno parte i quattro Senatori delle minoranze linguistiche; Gianclaudio Bressa, Pier Ferdinando Casini, la senatrice a vita Elena Cattaneo e l’ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano. Occorre ...

Tra Sicurezza bis e Tav - inizio agosto in salita per il governo al Senato : Non solo il negoziato per definire le misure della prossima manovra, già entrato nel vivo con i primi tavoli al Viminale e a Palazzo Chigi, che si...