Scuola | precariato docenti ultime notizie | si infiamma la protesta ‘A qualcuno non sta a

Scuola - precariato ultime notizie : verso numero record di supplenze ma le soluzioni ci sarebbero : La Scuola continua ad essere al centro delle polemiche tra abuso di contratti a termine, accordi politici-sindacali, concorsi riservati, valanghe di ricorsi e soprattutto cattedre scoperte, tante, troppe cattedre scoperte pur consapevoli che gli insegnanti, in Italia, ci sono, eccome se ci sono. Come sottolineato da una nota pubblicata dall’Anief che ripercorre la storia recente in relazione al numero record di supplenze registratesi negli ...

Scuola - sostegno ultime notizie : ‘Miur - altro che lotta al precariato’ : altro che lotta al precariato. La situazione della Scuola pubblica italiana, a poco più di un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico 2019-2020, è drammatica anche per quanto riguarda il delicatissimo settore del sostegno. Il sindacato Anief sottolinea come otto posti su dieci sarebbero assegnati a docenti che non possiedono la specializzazione. sostegno, numeri drammatici per il prossimo anno scolastico 2019/2020 ‘Soltanto il ...

Scuola - precariato docenti e Ata ultime notizie : Commissione UE apre procedura d’infrazione contro l’Italia : La Commissione dell’Unione Europea ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all’Italia. Come si legge nel documento ufficiale redatto da Bruxelles, il nostro è un ‘Paese in cui i lavoratori del settore pubblico non sono tutelati contro l’utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato e la discriminazione come previsto dalle norme dell’UE (direttiva 1999/70/CE del ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : la beffa del turn over fantasma è servita - sarà record supplenze : Entro il 31 agosto prossimo, quarantamila docenti andranno in pensione: finora non è stata prevista alcuna sostituzione. Per l’esattezza saranno 22.197 gli insegnanti che usufruiranno dell’anticipo pensionistico con Quota 100: nessun docente precario, però, entrerà al loro posto. E’ un evidente segnale di come il Governo stia trascurando la Scuola e l’istruzione in Italia. Assunzioni docenti e precariato ultime notizie: ...

Scuola - precariato docenti e PAS ultime notizie : decreto Miur vicinissimo - le novità : Possibili novità in arrivo questa settimana per quanto riguarda l’avvio dei nuovi PAS (Percorsi Abilitanti Speciali). Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, infatti, ha annunciato che il decreto che farà partire la procedura riguardante i nuovi corsi abilitanti si trova attualmente al vaglio del Consiglio dei Ministri: ciò significa che potrebbe vedere la luce in questa settimana. PAS ultime notizie: Bussetti lascia intendere ...

Scuola - Pittoni (Lega) - prioritario superare precariato : Pubblichiamo il comunicato stampa del presidente della VII Commissione Scienze, Cultura e Istruzione del Senato, on. Mario Pittoni Il comunicato «La criminalizzazione reciproca, frequente tra le frange estreme delle varie categorie del precariato della Scuola, è diretta conseguenza della guerra tra poveri innescata dall’incancrenirsi del problema della stabilizzazione che non arriva mai. Questione tutta di responsabilità politica, che ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : ecco il nuovo intervento del senatore Pittoni : Il Presidente della Commissione Cultura in Senato, il senatore leghista Mario Pittoni è nuovamente intervenuto in merito al problema del precariato scolastico, sottolineando come il problema della stabilizzazione, ormai cronico, abbia innescato una ‘guerra tra poveri’. Pittoni ha, oltremodo, ricordato come si tratti di una responsabilità politica quella di affrontare e di risolvere il problema del precariato, così come indicato nel ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : il ministro Bussetti ‘cerca’ gli insegnanti : In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha dichiarato: ‘Purtroppo mancano gli insegnanti, è un problema che viene da lontano. Abbiamo aggiornato le graduatorie ad esaurimento dove erano chiuse. Per il primo settembre 2019 speriamo di avere i nuovi insegnanti di ruolo’. La soluzione, secondo il ministro, è quella dei concorsi: ‘Entro luglio intendo proporre ...

Scuola - precariato - PAS e diplomati magistrale : ecco le parole di Camilla Sgambato : L’onorevole Camilla Sgambato del Partito Democratico ha rilasciato un’intervista al noto portale ‘Orizzonte Scuola‘ in merito alle questioni che riguardano il mondo della Scuola. La deputata è appena diventata responsabile Scuola del partito guidato da Nicola Zingaretti. PAS, Camilla Sgambato: ‘E’ una sanatoria’ In merito alla questione riguardante i PAS, l’esponente PD ritiene che il governo ...

Scuola - precariato e assunzioni 2019/20 docenti e ATA ultime notizie : nuova interrogazione al ministro Bussetti : L’onorevole Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle ha pubblicato un post su Facebook all’interno del quale ha reso noto il testo dell’interrogazione presentata al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. L’esponente del partito pentastellato sta spingendo affinché si proceda all’assegnazione della metà dei posti liberati dall’accoglimento delle domande per Quota 100 al personale ATA e al personale docente per ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : ‘Ministro Bussetti - i conti non tornano’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, esulta per le quasi 60mila cattedre chieste al Mef per le nuove assunzioni docenti per l’anno scolastico 2019/2020: per l’esattezza saranno 58.627 i nuovi posti di cui 14.552 destinati al sostegno. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere annuncia l’obiettivo del Miur, quello di ‘avere tutti gli insegnanti in classe dal primo giorno di Scuola. Siamo convinti sia ...

Precariato - Vespa : “La battaglia riparte da Siracusa con l’assemblea sindacale UIL Scuola” : COMUNICATO STAMPA AnDDL Riprendono le assemblee UIL Scuola in attesa che si materializzi quel tanto sospirato “veicolo normativo” per l’emendamento che deve condurre alla stabilizzazione e all’abilitazione di 55mila precari. L’appuntamento con la prossima Assemblea sindacale della UIL Scuola è per l’8 luglio a Siracusa. L’incontro si terrà alle ore 9,00 presso I.I.S.S. Liceo Artistico “A. Gagini” di Via ...

Scuola - precariato docenti e ATA ultime notizie : interrogazione al Miur firmata Lucia Azzolina : L’onorevole Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione al Miur in merito alla gestione del personale scolastico. Lucia Azzolina chiede nuove immissioni in ruolo per docenti e ATA ‘Vorrei si procedesse a destinare la metà dei posti liberati dall’accoglimento delle domande per Quota 100 al personale ATA e al personale docente – ha scritto la deputata pentastellata – per nuove immissioni in ...

Scuola - precariato docenti ultime notizie : Bussetti annuncia 100mila assunzioni in 4 anni ma ‘deve chiarire’ : Gli ultimi Governi si sono contraddistinti per il loro bramoso desiderio di annunci, come se fossero affetti da una vera e propria malattia, l”annuncite’. Nemmeno il cosiddetto ‘Governo del cambiamento’ si è sottratto a questa regola degli spot pubblicitari a proprio favore. Anche il Ministro Bussetti continua su questa strada, come dimostrato dalle sue ultime dichiarazioni rilasciate al TG1: ‘Entro il 2023 saranno ...