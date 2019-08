Renzi attacca Salvini | ' L' Inno nazionale è una cosa seria'

Mauro Corona : “In tv non sono libero : quando ho provato ad attaccare Zingaretti dicendo che è peggio di Renzi mi hanno silenziato” : “Quello che mi resta da vivere voglio passarlo sulle mie montagne a fare scalate, leggere libri e a volte scriverne qualcuno”, aveva dichiarato lo scorso giugno Mauro Corona in una nostra intervista a FqMagazine. Ed è stato di parola. Corona continua con la sua vita da scrittore e si è presentato ad un incontro a Matera, Capitale Europea 2019. Anche in questa occasione l’alpinista ha sparato a zero, senza peli sulla lingua. Dopo il ...

Mauro Corona : “In tv non solo libero : quando ho provato ad attaccare Zingaretti dicendo che è peggio di Renzi nelle trasmissioni mi hanno silenziato” : “Quello che mi resta da vivere voglio passarlo sulle mie montagne a fare scalate, leggere libri e a volte scriverne qualcuno”, aveva dichiarato lo scorso giugno Mauro Corona in una nostra intervista a FqMagazine. Ed è stato di parola. Corona continua con la sua vita da scrittore e si è presentato ad un incontro a Matera, Capitale Europea 2019. Anche in questa occasione l’alpinista ha sparato a zero, senza peli sulla lingua. Dopo il ...

Pd - Renzi : “Non starò mai in un partito che fa accordo con M5s. Conte? Il vice dei due vice”. E attacca Di Maio - Salvini - Fico : “Pd e M5s hanno valori in comune? Io non li vedo. Non voglio litigare e non ci penso proprio a uscire da un partito che è il mio partito. Ma è chiaro che non starò mai in un partito che fa l’accordo col M5s. Lo faccia lei l’accordo coi 5 Stelle”. Risponde così, nel corso di Omnibus (La7), il senatore del Pd Matteo Renzi a una domanda della conduttrice Gaia Tortora, all’indomani delle dichiarazioni del collega dem ...

Renzi attacca Di Maio su Alitalia : “Ma prima di parlare - collegare il cervello fa così schifo?” : L'ex segretario dem rimarca la sua posizione: "Non penso di uscire da un partito che è il mio partito, ma è chiaro che non starò mai in un partito che da accordi con i Cinque Stelle". Tuttavia, secondo Renzi non si arriverà ad una rottura nel governo in quanto "nessuno in Parlamento vuole andare a votare". Poi torna sulla questione Alitalia: "Di Maio ha attaccato tutti i giorni i Benetton, poi, siccome era con l'acqua alla gola, li ha portati in ...

Renzi attacca Franceschini : “Ha perso tutto e ancora dà lezioni - mai al governo con M5s” : Matteo Renzi passa al contrattacco e se la prende con Dario Franceschini e con la sua proposta di aprire al Movimento 5 Stelle. "Mi sono dimesso dalla guida del governo tre anni fa, mi sono dimesso dalla segreteria un anno e mezzo fa: mi sono dimesso, io, che pure ho vinto a casa mia, a differenza di chi è sempre lì, dai tempi del governo D’Alema, a spiegarci come va il mondo dopo aver perso tutto", afferma.Continua a leggere

Bibbiano - Renzi attacca Salvini e Di Maio : 'Fa schifo chi strumentalizza i bambini' : Con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook Matteo Renzi entra a modo suo nella polemica riguardo l'inchiesta di Bibbiano, il comune della Val d'Enza al centro della bufera per presunti affidi di minori sottratti alle proprie famiglie, secondo la Procura di Reggio Emilia, a seguito di abusi sospettati di essere stati costruiti a tavolino. Da giorni sulla vicenda si è sollevato un vero e proprio polverone mediatico: molti, inclusi ...

Davide Faraone attacca : "Epurano i Renziani per fare l'accordo con M5s" : Non si placano le polemiche interne al Pd. Con i renziani che continuano a prendere di mira i vertici del partito.L’ex segretario del Pd siciliano, Davide Faraone, che dopo l’annullamento della sua elezione a segretario si è autosospeso dal partito, attacca: “Stanno epurando a uno a uno i renziani del Pd per dimostrare ai 5 stelle che ci sono le condizioni per un accordo. La Sicilia diventa laboratorio politico di ...

Pd - Franceschini attacca : “I pop corn di Renzi hanno portato la Lega al 35%. Un errore mettere sullo stesso piano M5s e Carroccio” : La strategia dei pop corn di Matteo Renzi? La “madre di tutti gli errori”, la base sulla quale la Lega è salita al 35% in un anno. I Cinque Stelle? Un “errore metterli sullo stesso piano” del Carroccio, perché le posizioni su Tav e reddito di cittadinanza non sono la stessa cosa di lasciare “morire la gente in mare” o accendere l’odio tutti i giorni. E quindi la soluzione: un “arco ...

Nomine Ue - Salvini attacca il M5s : “Preferisce poltrona - come si può votare con Renzi e Macron?” : Attacco frontale del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, al Movimento 5 Stelle e a Luigi Di Maio sul caso delle Nomine europee e della votazione a favore di Ursula von der Leyen come prossima presidente della Commissione europea: "Ma come si fa a votare con Renzi, Merkel e Macron per qualche poltrona in Europa?".Continua a leggere

Commissione Ue - Ursula von der Leyen eletta per soli 9 voti. Salvini attacca : “Gravissimo asse Renzi-5 Stelle” : Ursula von der Leyen è la nuova presidentessa della Commissione europea, la prima a ricoprire questo incarico. È stata eletta ma con soli 383 voti a favore a fronte della maggioranza necessaria prevista di 374. Quindi per soli 9 voti. I contrari sono stati 327 con 75 franchi tiratori all’interno della sua stessa maggioranza. “Mi sento molto onorata, sono sopraffatta, la fiducia che riponete in me la riponete nell’Europa, un’Europa ...

Renzi torna leader del Pd e attacca la Lega : tovarisch Salvini : Matteo Renzi nel primo giorno della grande Convention dei suoi comitati civici a Milano torna a parlare da leader del

Fondi russi alla Lega - Renzi attacca : “Se Savoini chiese soldi a una potenza straniera è alto tradimento. Salvini chiarisca” : “Se quei soldi un sovranista che stava con Salvini li ha chiesti ad una potenza straniera, questo è alto tradimento”. Dal palco del teatro Elfio Puccini di Milano Matteo Renzi attacca il ministro dell’interno Matteo Salvini sul caso degli audio pubblicati da Buzzfeed: “Se non lo capisce in italiano, glielo dico in russo, vogliamo “Glasnost” ovvero trasparenza” L'articolo Fondi russi alla Lega, Renzi attacca: “Se Savoini chiese ...

Migranti - Minniti contro Renzi : ‘Mi indicò come uomo simbolo - ora mi attacca’. E Gentiloni : ‘Ius soli? Coraggio mancò a lui’ : “Mi chiedo come mai Renzi, che mi ha voluto accanto, addirittura pregandomi di ricandidarmi alle politiche del 2018 mentre avevo deciso il ritiro, ora mi attacchi. Proprio chi si è voluto mostrare con me in tv alla fine della campagna elettorale a In mezz’ora di Lucia Annunziata (foto sopra, ndr) indicandomi uomo simbolo della coalizione, ora addita me come emblema di una linea sbagliata sugli immigrati”. Uno sfogo, pesante, ...

Perché Matteo Renzi ha attaccato la linea Minniti sui migranti : Un duro atto d'accusa contro il suo partito, accusato di "pavidità" sullo Ius Soli e di fomentare allarmismo sui migranti: in una lettera a Repubblica, Matteo Renzi guarda indietro e attacca, guardandosi dal fare nomi e cognomi, Paolo Gentiloni e Marco Minniti, rispettivamente presidente del Consiglio e ministro dell'Interno di quel governo che nel 2017 stipulò gli accordi sui migranti con il governo di Fayez Al-Serraj. Governo sostenuto, ...