Ilary Blasi salva il paparazzo e lo fa salire sullo yacht

(Di lunedì 5 agosto 2019) Chi ha detto che tra i personaggi famosi e i paparazzi non scorre sempre buon sangue? La cosa a quanto pare non vale perche durante la sua vacanza nelle acque di Sabaudia si trova a prestare aiuto a un fotografo il cui gommone, dal quale sta scattando foto alla famiglia Totti, va in avaria. La conduttrice tv non ci pensa due volte e invita l’uomo sul proprio: “Vuoi qualcosa da bere?” gli chiede tra le risate dei suoi ospiti.e il‘personale’ Le stories disu Instagram immortalano il divertente siparietto tra la signora Totti (che alterna vacanze alle riprese della sitcom Casa Totti) e ilche ‘naufraga’ sull’imbarcazione della celebre coppia. “La verità è che noi ilce lo portiamo direttamente da casa. Non sei nessuno se non ti porti ilpersonale” ...

