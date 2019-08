I cristiani in Iraq sono all’ultimo capitolo La fine di un popolo e di una religione

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 5 agosto 2019) ”La chiamata arrivò nel 2014, poco dopo Pasqua. Quattro anni più tardi, la famiglia di Catrin Almako aveva fatto domanda per dei visti speciali per entrare negli Stati Uniti”. Inizia così, sull’Atlantic, un lungo reportage di Emma Green sulla fuga deidall’. “Il marito di Catrin, Evan,

grancetto : RT @acs_italia: In #BurkinaFaso i cristiani sono minacciati dagli islamisti. ACS risponde contribuendo alla formazione di 16 seminaristi a… - salvtasco : RT @acs_italia: In #Iraq ACS è al fianco dei cristiani di Karamless, reduci dall'aggressione dell'ISIS. Dopo il terrore facciamo rinascere… - JeegRobot2 : RT @acs_italia: In #Iraq ACS è al fianco dei cristiani di Karamless, reduci dall'aggressione dell'ISIS. Dopo il terrore facciamo rinascere… -