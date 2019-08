Hoverboard | Franky Zapata attraversa la Manica

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 5 agosto 2019)è il primo uomo adre il canale dellaa bordo di unvolante. Dopo una breve dimostrazione in volo sopra Parigi in occasione del 4 luglio, la festa nazionale francese per la presa della Bastiglia, il 40enne francese ha deciso di alzare la posta, provando a dimostrare la bontà della sua invenzione: unche potrebbe costituire il futuro degli spostamenti di breve raggio. Per farlo, è partito da Sangatte, una città sulla costa settentrionale francese, per raggiungere le scogliere di Dover, in Inghilterra, distanti 35 chilometri e atterrando sulla spiaggia di St Margaret’s Bay. Scortato da tre elicotteri e sfruttando soltanto i razzi alla paraffina del suo, è riuscito a raggiungere il Regno Unito in 22 minuti, alla velocità massima di 175 chilometri orari.ha trovato anche il tempo di fermarsi a fare rifornimento a metà ...

